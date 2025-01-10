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    燒死仍緊握水管！洛杉磯男力抗野火 守護家園罹難

    洛杉磯阿塔迪納（Altadena）許多民眾目睹，自己的房子遭野火吞噬。（美聯社）

    洛杉磯阿塔迪納（Altadena）許多民眾目睹，自己的房子遭野火吞噬。（美聯社）

    2025/01/10 00:16

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯近日爆發大規模野火，數以千計的房屋被摧毀，五人不幸喪生。其中，66歲的維克多（Victor Shaw）因堅守家園而不幸遇難，死前手中更是緊握水管，令好友和家人心碎。

    根據當地媒體《KLTA》報導，維克多與妹妹莎莉（Shari Shaw）共同居住在洛杉磯阿塔迪納（Altadena）地區的家中，這座房屋已有近55年的歷史，對蕭家有著深厚的情感意義。當火勢逼近時，消防員曾敦促兩人立即撤離，但維克多決定留下來，用花園水管嘗試撲滅火焰，守護這棟珍貴的家園。

    莎莉回憶起當晚情景心痛地說，「當我最後一次進屋喊他的名字時，他沒有回應。我必須逃出去，因為四處飛舞的火星像風暴一樣可怕。我回頭看，房子開始燃燒，我只能離開。」沒想到，第二天清晨，好友返回現場，發現維克多的遺體躺在家門外的道路上，手中仍緊握著水管，似乎仍在奮力阻止火勢蔓延。

    好友難過地表示，「他看起來是在試圖挽救父母留下的家園。他的模樣很平靜，像是已經安然離去。」而莎莉更是悲痛萬分：「我跪倒在地，不敢看他。我只知道他為家付出了最後一切。」

    截至目前，洛杉磯地區的野火已焚毀超過25000英畝（約10117公頃）的土地，並摧毀近2000棟建築物。主要火災為帕利塞兹（Palisades）和伊頓（Eaton）火災，兩者的控制率均為0%。

    強勁的聖塔安娜風（Santa Ana winds），風速高達每小時100英里（約161公里），使得滅火工作困難重重。對此，總統拜登已宣布加州進入重大災難狀態，以提供聯邦支援。目前，約有10萬名居民被強制撤離，另有10萬人收到撤離警告。此外，野火還影響了好萊塢的活動，多項娛樂活動被迫取消或延期。

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