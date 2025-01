燒死仍緊握水管！洛杉磯男力抗野火 守護家園罹難

2025/01/10 00:16

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州洛杉磯近日爆發大規模野火,數以千計的房屋被摧毀,五人不幸喪生。其中,66歲的維克多(Victor Shaw)因堅守家園而不幸遇難,死前手中更是緊握水管,令好友和家人心碎。

根據當地媒體《KLTA》報導,維克多與妹妹莎莉(Shari Shaw)共同居住在洛杉磯阿塔迪納(Altadena)地區的家中,這座房屋已有近55年的歷史,對蕭家有著深厚的情感意義。當火勢逼近時,消防員曾敦促兩人立即撤離,但維克多決定留下來,用花園水管嘗試撲滅火焰,守護這棟珍貴的家園。

請繼續往下閱讀...

莎莉回憶起當晚情景心痛地說,「當我最後一次進屋喊他的名字時,他沒有回應。我必須逃出去,因為四處飛舞的火星像風暴一樣可怕。我回頭看,房子開始燃燒,我只能離開。」沒想到,第二天清晨,好友返回現場,發現維克多的遺體躺在家門外的道路上,手中仍緊握著水管,似乎仍在奮力阻止火勢蔓延。

好友難過地表示,「他看起來是在試圖挽救父母留下的家園。他的模樣很平靜,像是已經安然離去。」而莎莉更是悲痛萬分:「我跪倒在地,不敢看他。我只知道他為家付出了最後一切。」

截至目前,洛杉磯地區的野火已焚毀超過25000英畝(約10117公頃)的土地,並摧毀近2000棟建築物。主要火災為帕利塞兹(Palisades)和伊頓(Eaton)火災,兩者的控制率均為0%。

強勁的聖塔安娜風(Santa Ana winds),風速高達每小時100英里(約161公里),使得滅火工作困難重重。對此,總統拜登已宣布加州進入重大災難狀態,以提供聯邦支援。目前,約有10萬名居民被強制撤離,另有10萬人收到撤離警告。此外,野火還影響了好萊塢的活動,多項娛樂活動被迫取消或延期。

Powerful Santa Ana winds have been fueling massive wildfires in the Los Angeles area. Gov. Gavin Newsom said the state has deployed more than 1,400 firefighting personnel to battle the blazes https://t.co/od5owehUYd pic.twitter.com/WdzGgWOZeW

Large fires create their own weather patterns—POWERFUL winds that fuel the flames.



Add in the Santa Ana winds, and you’ve got an IMPOSSIBLE situation.



Firestorm footage in Studio City.

This is why wildfires are unlike anything else. ???? pic.twitter.com/u2gTThhmXn