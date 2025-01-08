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    川普宣布多項投資計畫不乏與川普集團往來企業 引發政商關係關注

    美國總統當選人川普昨（7）日在「海湖莊園」舉行記者會，宣布多項投資計畫，其中涉及多家與川普家族企業有密切關係的公司，再次引發對其政商關係的關注。（美聯社）

    美國總統當選人川普昨（7）日在「海湖莊園」舉行記者會，宣布多項投資計畫，其中涉及多家與川普家族企業有密切關係的公司，再次引發對其政商關係的關注。（美聯社）

    2025/01/08 13:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普昨（7）日在「海湖莊園」舉行記者會，宣布多項投資計畫，其中不乏與川普集團有密切商業往來的企業，引發外界對其政商關係的關注。

    《紐約時報》報導，川普在記者會上介紹阿拉伯聯合大公國億萬富豪、DAMAC房地產公司創辦人薩瓦尼（Hussain Sajwani），宣布該公司將在美國投資200億美元建立資料中心，發展雲端運算、AI等產業，川普承諾將為此項目加速聯邦環評等審核程序。值得注意的是，DAMAC是川普家族長達10年的商業夥伴，目前在杜拜已開發一座冠名「川普」的高爾夫球場，並計畫興建第二座。

    另一項引發關注的是，川普任命的中東問題特使魏科夫（Steve Witkoff）與新加坡加密貨幣交易平台World Liberty Financial有密切合作關係，而該公司正是由川普及其子女協助成立。魏科夫將專注處理哈瑪斯人質問題，但其商業關係並未因政府職務而終止。

    記者會上，川普還提到沙烏地阿拉伯資助的LIV高爾夫錦標賽，將在川普集團位於邁阿密的高爾夫球場舉行。此舉意味著，一旦川普重返白宮，沙國政府資金將持續流向川普家族企業。這場賽事不僅為川普度假村帶來可觀收入，更將吸引眾多球迷前往，提升川普物業的國際知名度。

    針對外界質疑，川普發言人李威特（Karoline Leavitt）反駁這些批評，並提到總統拜登之子杭特的商業關係。川普本人則在記者會上強調，這將是美國經濟的「黃金時代」。

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