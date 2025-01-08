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    稱烏克蘭不應加入北約 川普：能理解俄羅斯人的反對

    美國候任總統川普在當地時間7日表示，他可以理解俄羅斯的立場，「即烏克蘭不應成為北約的一部分」。（美聯社）

    美國候任總統川普在當地時間7日表示，他可以理解俄羅斯的立場，「即烏克蘭不應成為北約的一部分」。（美聯社）

    2025/01/08 13:46

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普在當地時間7日表示，他可以理解俄羅斯的立場，「即烏克蘭不應成為北約的一部分」，批評拜登改變了美國政府對於烏克蘭加入北約的立場。

    據《路透》報導，川普7日在海湖莊園舉行記者會，指責拜登改變了美國對烏克蘭加入北約的立場，他表示俄羅斯很早就強調永遠不可能讓烏克蘭加入北約，「這就像是刻在石頭上的」，結果拜登在某個時刻說，他們（烏克蘭）應該能夠加入北約，川普稱：「那麼俄羅斯感覺有人就在他們家門口，我能理解他們對此的感受。」

    報導指出，川普與其幕僚普遍反對烏克蘭加入北約，認為這是對莫斯科不必要的挑釁。不過烏克蘭政府積極推動加入北約，稱這是阻止俄羅斯進一步侵略的關鍵。

    在記者會上川普被問到是否能在半年內結束烏俄戰爭，川普表示：「我希望有6個月的時間」，更希望在6個月內解決問題，川普重申：「俄羅斯正在失去很多年輕人，烏克蘭也是如此，它不應該開始。」

    至於什麼時候與俄羅斯領導人普廷會面，川普則表示在他1月20日就職典禮前會面並不合適。

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