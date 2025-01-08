川普長子抵達格陵蘭！ 民眾戴「讓美國再次偉大」帽子迎接

美國總統當選人川普長子小唐納（右）飛抵格陵蘭訪問，當地民眾開心合照。（美聯社）

2025/01/08 14:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普，放話要從丹麥手中取得格陵蘭島，甚至不排除動用武力，其長子小唐納（Donald Trump, Jr）7日飛抵格陵蘭訪問，雖然宣稱只是個人行程，但現場有民眾戴著「讓美國再次偉大（Make America Great Again，MAGA）」的帽子迎接。

據《美聯社》報導，格陵蘭當地政府強調，小唐納此行屬於私人訪問，不會和任何官員碰面，不過，小唐納落地後和格陵蘭民眾表示「我們會好好對待你們」，使得外界懷疑川普對格陵蘭不會輕易放棄。

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當小唐納專機在格陵蘭首府努克降落後，川普隨即轉發影片，從中可以看到這架飛機有川普（Trump）字樣，尾翼還有美國國旗塗裝，川普指稱「小唐納和我的代表降落在格陵蘭島......這是一筆勢在必行的交易，MAGA！讓格陵蘭再次偉大！」

知情人士透露，小唐納本次是在格陵蘭進行一日遊，拍攝廣播節目內容，格陵蘭外交單位常務秘書克萊斯特（Minnnguaq Kleist）表示，小唐納差不多會停留4至5個小時，雙方都沒有要求會面。

據了解，美國早在19世紀末就嘗試購買格陵蘭．川普在第一個總統任期時也曾考慮出錢拿下該島，遭到丹麥拒絕後，川普於2019年8月取消原定前往丹麥的行程。

格陵蘭民眾戴著MAGA帽子迎接小唐納。（歐新社）

小唐納所搭乘的專機有川普（Trump）字樣，尾翼還有美國國旗塗裝。（美聯社）

小唐納落地後揮手打招呼。（美聯社）

小唐納在格陵蘭留影。（歐新社）

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