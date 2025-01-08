與妻搭巴士剛抵曼谷...74歲柬埔寨反對派前議員遭槍殺

柬埔寨救國黨前議員林基亞，資料照。（法新社）

2025/01/08 11:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨一名74歲反對黨政治人物剛抵達泰國，慘遭一名摩托車騎士開槍殺害，泰國警方已展開全面追捕。

綜合外媒報導，74歲的前柬埔寨「救國黨」議員林基亞（Lim Kimya，音譯），7日與妻子及叔叔一同搭乘巴士從柬埔寨暹粒市抵達曼谷，一名騎摩托車的槍手趁其不備，對他連開兩槍，林基亞不幸中彈當場身亡。儘管急救人員迅速搶救，但仍無力回天。槍手作案後迅速逃逸，當地警方已進行全面調查，全力追捕槍手。

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林基亞是柬埔寨反對黨「救國黨」的元老成員，曾於2013年當選國會議員。長期以來在面對執政當局的壓迫和政治打壓中，展現出堅毅不屈的精神。2017年，許多反對派人士被迫流亡海外，但林基亞堅持留在柬埔寨，繼續履行國會職務。

柬埔寨救國黨由桑蘭西（Sam Rainsy）與根索卡（Kem Sokha）於2012年創立，曾被視為執政的「柬埔寨人民黨」的主要對手。然而，2017年救國黨被以涉嫌顛覆國家安全為由強制解散，數十名反對派政治人物包括林基亞在內，被禁止參與政治活動。

前首相洪森統治柬埔寨近40年後於2023年正式卸任，將權力移交給其長子洪馬內，反對派持續面臨打壓。根索卡在2023年被以叛國罪判處27年刑期，至今被軟禁；桑蘭西則逃亡法國，持續進行反對活動。

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