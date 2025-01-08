最快今天動手！逮尹錫悅要破3道防線 南韓擬派反恐特攻隊

南韓法院同意延長尹錫悅逮捕令後，公調處最快今日展開第2次逮捕行動，不排除派出警察反恐特攻隊、直升機，以突破總統官邸3道防線。（路透）

2025/01/08 11:42

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅去年12月3日短暫發布戒嚴令，事後被控涉嫌叛亂罪，法院批准高級公職人員犯罪調查處（公調處）聲請逮捕，上週卻總統官邸頑強抵抗。韓媒最新消息指出，在法院同意延長逮捕令後，預估公調處最快將於今日展開第2次逮捕行動，且不排除會派出警察反恐特攻隊、直升機以突破總統官邸警護處設下的3道防線。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，在上週的逮捕行動失敗後，首爾西部法院昨（7）日晚間同意批准延長逮捕令的期限，公調處處長吳東運更強調，將第2次逮捕行動視為「最後作戰」，警察廳也研擬要派出執行斬首與反恐行動的特攻隊，最快將於今日上午前往位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸。

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為保護尹錫悅的人身安全，據指總統官邸警護處在總統官邸周邊設下3道防線，初估可動用的防守人力約1300人，包括警護處750名職員、陸軍首都防衛司令部55警備團300至400名兵力、33軍事警察警護隊150人。為加強防禦，警護處也使用柵欄、鐵絲網等障礙物來圍住官邸區，現場也部署了大型巴士，以及用來干擾無人機的設備等，甚至有傳言將有大批人力被分派到3處防線，要以「人肉圍牆」進行阻擋。

至於警方將出動約2700名防暴警察進行逮捕，有警官表示，針對公車路障、人牆、鐵絲網的佈署，除了派出反恐特攻隊別無他法。針對是否會發生武裝衝突，以及派遣反恐部隊進入國家元首官邸是否適當，也在進行審查，以確保執行過程不會發生意外。

針對尹錫悅方面宣稱部署防暴隊是非法的，警方也表示，所有警察均符合刑事訴訟法等規定的「司法警察」資格，對於支持偵查工作沒有任何限制。

針對雙方恐上演血淋淋的「攻城戰」，外界擔心負責保護國家和人民的兩支武裝力量恐發生正面衝突，後果難以預料。也有人擔心湧向官邸的數萬名抗議者的安危，但也有抗議者對媒體宣稱，如果發生槍戰，成為砲灰也沒關係。

南韓法院同意延長尹錫悅逮捕令後，公調處最快今日展開第2次逮捕行動，不排除派出警察反恐特攻隊、直升機，以突破總統官邸3道防線。（法新社）

南韓法院同意延長尹錫悅逮捕令後，公調處最快今日展開第2次逮捕行動，不排除派出警察反恐特攻隊、直升機，以突破總統官邸3道防線。（歐新社）

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