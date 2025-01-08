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    總統官邸只是空城？防彈車偷駛離 傳尹錫悅已棄守出逃

    首爾漢南洞總統官邸要塞化阻止總統被捕，不過有傳言指出尹錫悅已不在官邸，公調處包圍空城。（美聯社）

    首爾漢南洞總統官邸要塞化阻止總統被捕，不過有傳言指出尹錫悅已不在官邸，公調處包圍空城。（美聯社）

    2025/01/08 11:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕尹錫悅逮捕令於6日到期，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）因此聲請延長時效獲准，公調處誓言下次行動一定會逮捕尹錫悅，首爾漢南洞總統官邸也層層防備以阻止總統被捕，不過有傳言指出尹錫悅已不在官邸，公調處包圍空城。

    綜合韓國媒體報導，公調處聲請延長時效獲准，為了能成功抓捕尹錫悅，逮捕令有效期限將暫時不對外公開，公調處處長吳東運對於首次逮捕尹錫悅未果向大眾道歉，將為第2次執行逮捕令「做好充分準備」，誓言逮捕尹錫悅。

    首爾龍山區的漢南洞總統官邸也做好層層防備，不但用巴士把門口堵死，還拉了鐵絲網，不過有影片拍攝到2輛防彈車從總統官邸駛離，反對黨共同民主黨議員也在廣播中聲稱，「有消息指出，（尹總統）已經離開龍山，躲藏在第三地點」，引發尹錫悅已經出逃傳言，當被問及尹錫悅是否有可能逃跑時，吳東運也稱：「正在考慮幾種可能性」。

    對此，南韓總統府今（8日）回應，總統目前仍待在官邸內，警方則表示「我們無法透露尹總統的詳細位置」，對於議員說法目前正在調查中。

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