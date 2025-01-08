證據在這！俄羅斯影子船隊拖斷電纜 芬蘭於海底尋獲船錨

波羅的海輸送電力的海底電纜EstLink 2和另4條電信電纜被拖斷，芬蘭尋獲疑似用來作案的船錨。（路透）

2025/01/08 11:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕掛有庫克群島旗幟的Eagle S號油輪，去年12月25日涉嫌拖斷波羅的海輸送電力的海底電纜EstLink 2和另4條電信電纜，該船被認為是俄羅斯的「影子船隊」，芬蘭7日宣布在海底尋獲疑似用來作案的船錨。

據《路透》報導，EstLink 2為芬蘭和愛沙尼亞之間的輸電電纜，在被拖斷後芬蘭隨即扣押嫌疑船隻Eagle S，7日更是在其航線下方海底發現船錨，位於海床拖曳痕跡的西側。

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據了解，Eagle S在案發後左舷船錨消失不見，至於是否為海底船錨還需比對，芬蘭警方已對8名船員實施境管，副檢察總長拉佩（Jukka Rappe）指稱這些人涉嫌破壞財產，可能會和船東一起面臨刑事責任。

芬蘭海關認為，Eagle S是俄羅斯用來規避石油製裁的「影子船隊」之一，目前已扣押船上貨物，船東委任律師永貝里（Herman Ljungberg）聲稱事情發生在芬蘭領海之外，當局無權扣押船隻，但已被法院駁回，俄羅斯則強調他們和這艘船毫無關係。

涉案船隻Eagle S號油輪，被認為是俄羅斯的「影子船隊」，在案發後左舷船錨消失不見。（路透）

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