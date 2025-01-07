貝佐斯挑戰馬斯克！ 藍色起源「新葛倫號」軌道火箭首發倒數

「新葛倫號」（New Glenn）火箭去年12月27日在佛州卡納維爾角太空軍基地進行熱火測試。（法新社）

2025/01/07 17:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球第二大富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的藍色起源（Blue Origin）公司宣布，其首枚軌道級火箭「新葛倫號」（New Glenn）最快將於本週五（10日）發射，這將是目前由馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）主導的商業太空競賽中的一個關鍵時刻。

《法新社》7日報導，藍色起源公司於6日晚間發布聲明表示，「新葛倫號」預計最快將於美東時間1月10日星期五，自佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地發射升空。發射窗口將於凌晨1點（台灣時間同日下午2時）開始，時長3小時。

請繼續往下閱讀...

此次代號NG-1的任務，將搭載由美國國防部資助的「藍環」（Blue Ring）太空飛行器原型。該飛行器被設想為一個多功能的衛星部署平台，在長達6小時的測試飛行期間，它將會被安置於火箭的第二節。

經過多年以較小型的「新謝帕德號」（New Shepard）火箭進行次軌道飛行，搭載乘客和酬載物短暫進入太空邊緣後，這次發射將標誌著藍色起源公司正式進入利潤豐厚的軌道發射市場。

「新葛倫號」資深副總裁瓊斯（Jarrett Jones）在聲明中表示：「這是我們的首次飛行，我們已為此做了充分準備。然而，再多的地面測試或任務模擬都無法取代火箭的實際飛行。是時候發射了。無論結果如何，我們都將從中學習、改進，並將這些經驗應用於下次發射。」

這項里程碑也將加劇全球第二大富豪貝佐斯與全球首富馬斯克之間的競爭。馬斯克已鞏固了SpaceX的主導地位，並成為美國總統當選人川普的核心幕僚之一。

藍色起源（Blue Origin）公司首枚軌道級火箭「新葛倫號」（New Glenn），最快將於10日發射升空。（圖取自Blue Origin）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法