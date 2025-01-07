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    日男遊泰跨年放天燈遭阻止 貼臉叫囂「抓警衣領」火爆畫面曝

    日本一名遊客因放天燈與泰國警方發生衝突，事後主動向對方鞠躬道歉。（本報合成，擷取自清邁警察局/臉書）

    日本一名遊客因放天燈與泰國警方發生衝突，事後主動向對方鞠躬道歉。（本報合成，擷取自清邁警察局/臉書）

    2025/01/07 17:27

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國清邁以放天燈活動聞名，但當地對於放天燈的地點與時間有明確規定，以保障安全與公共秩序。清邁歷史古城塔佩門（Tha Phae Gate）近日爆發衝突事件，一名31歲的日本遊客因不滿警方阻止其施放天燈，當場情緒失控，甚至抓住對方衣領大吵大鬧，隨後了解當地法規後，才善罷甘休向警方認錯並道歉。

    綜合泰媒報導，12月31日跨年夜當天，日本籍男子平野智裕與家人在塔佩門附近參加倒數慶祝活動，並於1月1日凌晨12時30分左右，試圖在人潮擁擠的地點放天燈。泰國警察塔威薩克（Thaweesak）上前勸阻，並將已點燃的天燈取笑，平野不僅拒絕配合，還激動地貼著警方大吼大叫，甚至抓住他的衣領，場面相當火爆。

    在塔威薩克透過翻譯向平野解釋，清邁地區對放天燈有嚴格管制，尤其在歷史景點及人口密集區，天燈可能引發火災等安全問題。了解相關法規後，平野的情緒才逐漸平復，並接受警方開出的3000泰銖（約新台幣2842元）罰款。事後，他主動前往清邁警察局向塔威薩克鞠躬道歉，表示對自己的行為感到後悔與羞愧，也已獲得對方諒解。

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