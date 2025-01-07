有備而來？ 中共政府曾在2020年公布「切斷海底電纜工具」專利

中國政府曾在2020年5月29日公布編號CN111203499A的「一種拖曳式海底電纜切割裝置及其電纜切割方法」專利說明書，（圖擷取自中國國家知識產權局，本報合成）

2025/01/07 17:17

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中國船疑掛牌肇事 拖斷我基隆港外國際海纜 學者示警：恐為中國測試資訊封鎖

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中國貨輪破壞波羅的海電纜 傳俄主使

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕從去年11月上旬開始，位在波羅的海的北歐多國政府，發現公海中的國際海底電纜遭惡意切斷，經過調查，涉案船隻為中國大型貨輪；無獨有偶，台灣位在基隆港外海的電纜，在今年1月初遭喀麥隆籍貨輪拖斷，外界質疑應為中國船「掛牌肇事」。相關事件引發各國網友熱議，更有人挖出中國政府曾在5年前發布「切割海底電纜」專利資料，內容也在網上掀起眾人譁然。

綜合外媒報導，根據德國、瑞典、芬蘭、立陶宛、愛沙尼亞等國家政府調查，波羅的海自去年11月上旬連續發生國際海底電纜被「蓄意破壞」事件，涉案船隻為中國籍大型貨輪「伊鵬三號」。報導指出，當時船上載有俄羅斯肥料，讓調查人員懷疑該船隻的中國籍船長，是受到俄羅斯情報機構指使，針對歐洲關鍵基礎設施進行破壞，目前除持續監控此船，也向中國政府提出「正式請求」配合調查。

台灣今年1月3日則爆出，一艘喀麥隆籍的「興順39」（SHUNXIN 39，音譯）貨輪拖斷我國位於基隆港外海的國際海纜，外界質疑為中國權宜船「掛牌肇事」，海巡署、中華電信也有電纜遭損害。針對這起事件，學者何澄輝示警，中國以海事衝突破壞台灣基礎設施的做法並非新聞，相關情況恐怕是中國欲試探各國底線，再次開發升級的「灰色地帶作戰」；成功大學教授李忠憲則直言「戰爭早就已經開始」。

各國網友也對此展開熱烈討論，並有網友發揮柯南精神，找到中國政府曾審請一項鮮為人知的專利技術。根據中國國家知識產權局資料顯示，中國政府曾在2020年5月29日公布編號CN111203499A的「一種拖曳式海底電纜切割裝置及其電纜切割方法」專利說明書，內容介紹如何在船錨上安裝切割刀，好讓拖船船錨在海上運行時，將海底光纜快速的切斷，資料還附上詳細的操作方法過程與切割刀設計圖。

說明書提到，這項技術還有一些需要改善的部分，像是該技術雖然切割速度快，且切割時拖船無需停止航行，因此具有很好的隱密性，但該技術目前無法準確控制切割海底電纜的位置；另外，受到海底的覆雜地形和海流變化影響，導致安裝切割刀的船錨在海底滑行時，不能保證每次都能夠將電纜成功勾住並切斷。這份資料還顯示，專利申請人為中國浙江省麗水市一所名為「麗水學院」的高等學校。

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