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    澤倫斯基：只有未來明確 才能展開停火談判

    2024/12/20 02:45

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基今天參與歐盟高峰會，他在會後記者會答覆與俄國和談的前提，「必須知道明天會發生什麼事，才能在今天停火」。歐盟外交首長卡拉斯和立陶宛總統也表示現在還不到和談的時候。

    澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在布魯塞爾參加歐洲聯盟高峰會（又稱歐盟理事會，European Council），他在與歐盟27國領導人討論烏克蘭情勢之後舉行個人記者會。

    對於與俄國停火談判，他表示烏克蘭當然想要和平，但需要獲得堅強地位和安全保證，以達到穩定的和平，「否則將只是凍結衝突而已」。他反覆強調安全保證的重要，表示若對未來沒信心，在歐盟的烏克蘭人如何回家、烏克蘭如何重建經濟。

    不過，當數次被問及希望安全保證有何具體內容，例如是否希望歐美國家派維和部隊到烏克蘭，澤倫斯基只說現在不能公開談，以免被俄國利用，並需待美國、歐盟、英國等挺烏國家達成共同立場。

    有記者問他對於川普（Donald Trump）將再任美國總統有何感覺，他先說「歡迎，唐諾！」，隨即在記者們的笑聲中聳肩反問「我能說什麼？」接著正色說道，因為川普第一任時俄國還未全面入侵，他希望能向川普多說明這場戰爭的細節。

    澤倫斯基說：「川普是個強人，我非常希望他能站在我們這邊。」他還想告訴川普，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對所有人都很危險，「我覺得蒲亭瘋了，他喜愛殺戮」。

    對於斯洛伐克要求烏克蘭允許俄國天然氣穿過烏境運送，以節省能源成本，澤倫斯基說「絕不會讓俄羅斯用我們的鮮血多賺幾十億」。他向斯國總理費佐（Robert Fico）表明立場，烏克蘭願成歐洲能源通道，只要不是俄國獲利就行，並說烏克蘭正因戰爭而失去人民，「這時候談錢老實說有點丟臉」。

    歐盟對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在高峰會前媒體堵訪時表示，現在催促俄烏和談會「太快」，談判結果可能不利於烏克蘭，「所有國際角色都在看我們會如何行動，我們（的立場）必須要堅強」。

    立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Naus?da）也在會前堵訪說，現在還不是與莫斯科協商和平的時候，因為俄國還在攻擊模式，現在談判將會導致「不正義且無法持續的和平」。

    荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）同樣在高峰會前表示，「經由實力獲致和平，仍然是（歐盟對此事的）座右銘」。（編輯：楊昭彥）1131220

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