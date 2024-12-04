影像曝光！南韓戒嚴軍撤出國會後向市民「鞠躬低頭道歉」

一名軍人向市民鞠躬道歉。（圖擷取自 臉書）

2024/12/04 11:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布緊急戒嚴，引發朝野反彈及國際譁然，後來又在國會集體決議下解除戒嚴。1名韓國記者在影音平台PO出戒嚴軍人向他低頭道歉的影片。

昨晚10時25分左右，尹錫悅在緊急電視談話中宣布南韓實施戒嚴，指控反對派透過「反國家行為」癱瘓政府，尹錫悅宣布緊急戒嚴後，戒嚴軍封鎖國會出入口，並在直升機降落在屋頂之下，短暫進入國會大廳，似藉此阻止議員進入，今天凌晨4時27分左右，也就是宣布實施戒嚴約6個多小時之後，尹錫悅在總統府透過直播表示，接受國會要求將隨即召開國務會議解除戒嚴。

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韓國記者許載賢（音譯）在YouTube上傳一段戒嚴軍從國會撤退後的影片，許載賢不斷追著軍人們高喊「去逮捕尹錫悅」、「軍人們我們一起保護這個國家吧」，這時1名軍人在過馬路前轉身向許載賢鞠躬道歉3次。

許載賢事後在臉書PO文表示，當他看到那名軍人眼鏡中映出的那雙清澈的眼睛，許載賢能感受到他的道歉是真心的，像是我們都是民主主義的同伴，這時所有的憤怒都消失了，感受到的是無限的憐憫與感激，希望該名軍人能平安服完兵役，重返社會做個健康的年輕人。

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