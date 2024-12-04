中國網友喊燒！尹錫悅戒嚴霸佔熱搜榜 有人諷南韓內亂是好事

一名戴著南韓總統尹錫悅面具的抗議者，在國會前抗議戒嚴令。（彭博）

2024/12/04 11:05

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日突然宣布戒嚴，震驚國際，在中國也成為熱門話題，一度霸佔微博熱搜榜，不少中國網友熱烈討論，有人嘲諷南韓內亂「減少反華勢力也是件好事」，有人認為戒嚴速迅落幕凸顯民主力量；官媒《環球時報》前總編輯胡錫進說，這次「有政治上『你死我活』的味道」。

美國之音 報導，尹錫悅3日深夜透過電視講話宣布緊急戒嚴，指責控制南韓國會的反對黨同情北韓，並透過反國家活動癱瘓政府。戒嚴令一出立刻震驚國際，中國的社群媒體上也出現大量討論。一名中國網友在微博寫道：「媽呀，見證歷史，開始內戰了嗎？」

南韓宣布戒嚴不到3小時，國會開議，迅速一面倒否決尹錫悅的命令。4日清晨，尹錫悅再現身宣布解除戒嚴。

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據報導，北京至今未回應南韓戒嚴，也沒有透過官方媒體發表評論。中國駐南韓大使館提醒當地的中國公民遵守命令、「謹慎發表政治意見」。

胡錫進在個人微博發文稱「這可不是一般的政治遊戲，而有了政治上『你死我活』的味道」、「在一個西式選舉的國家裡，這已經超越了一般的憲政危機，成為真正的對抗」。

美國之音報導指出，上海復旦大學的國際政治系教授沈逸對西方民主制度表達了嘲諷，舉出日前美國總統拜登（Joe Biden）特赦自己兒子，還有這次尹錫悅的戒嚴令，稱這都是「完美的制度設計，戲劇化的演出」。

同一時間，中國網友熱烈討論南韓戒嚴，昨晚有關話題霸佔了中國微博的熱搜榜。據報導，50條最熱門話題中一度多達25條都和南韓戒嚴有關。

中國部落客「前HR本人」寫道：「我歡迎韓國內亂啊，亂起來好。韓國人老是跟著美國人在圍堵中國，那現在是自己內亂了，相當於減少反華勢力也是一件好事。」

不過也有評論人士認為這場戒嚴的結束顯示了民主的力量。部落客「遠東冰原上的貓頭鷹」說，南韓的戒嚴事件並非笑話，而是民眾的勇氣，「他們在兩個小時內的高效、勇敢與行動力，暫時向世人彰顯了民主化進程所取得的政治遺產，仍是朝野共識，仍是民眾共同捍衛的東西，因為它是先輩用一代一代人的抗爭換來的。」

南韓戒嚴令引起中國網友關注，在微博熱搜榜上一度一半以上和南韓戒嚴有關。（網頁截圖）

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