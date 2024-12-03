馬來西亞犯罪率飆升 與中國的免簽協議遭質疑是禍首

馬來西亞和中國簽署了免簽協議，大馬民眾開始質疑免簽政策是否為中國犯罪分子打開了便利之門。（法新社資料照）

2024/12/03 12:07

〔編譯盧永山／綜合報導〕馬來西亞（大馬）2023年和中國簽署了免簽協議，中國公民可免簽入境大馬，停留最長30天，而大馬公民入境中國則享有15天免簽待遇。但隨著馬中互免簽證政策的實施，大馬民眾對社會安全的擔憂也日益升溫，主要因為最近頻繁爆發涉及中國人的犯罪案例，讓大馬民眾質疑免簽政策是否為中國犯罪分子打開了便利之門。

《美國之音》報導，今年10月，吉隆坡和雪蘭莪州梳邦市（Subang）發生了一系列入室行竊案，警方成功逮捕了7名嫌犯，其中包括6名無有效簽證的中國籍男子，他們採取租車方式行動，專挑雙層獨立住宅，在租戶外出時伺機犯案。

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此外，今年9月，柔佛州首府新山的一間民宅被揭露為詐騙集團的呼叫中心，8名年齡介於19至39歲的中國人被控共謀透過虛假投資實施詐騙，這些嫌犯否認指控，並以5000令吉（台幣3.65萬元）及2名大馬公民為擔保，而獲得交保。也在9月，警方還突襲了柔佛州一間豪宅，逮捕了20名詐騙集團成員，其中19人為中國人，他們透過電話詐騙專門鎖定中國公民。

根據大馬與中國在2023年建交50周年之際推出的新政策，中國公民可以在無需簽證的情況下入境大馬並停留30天，這項政策旨在吸引更多遊客和投資人，以協助大馬在疫後復甦。但如今一些大馬民眾擔心，中國人的湧入可能帶來犯罪和黑幫問題，目前大馬已面臨以中國犯罪網路為主導的網路詐騙威脅浪潮。

自馬中決定互相免簽以來，大馬的犯罪率大幅飆升。根據大馬統計局（DOSM）的數據，自2023年以來，大馬的網路犯罪案件飆升35.5%，總數高達34532件。其中，電商詐騙高居榜首，占所有案件的33.2%；其次是電信詐騙（30%）、虛假投資（15.6%）、虛假貸款（12.3%）、電子金融犯罪（6.1%）和愛情詐騙（2.7%）。

大馬瑪拉工藝大學（UiTM）行政科學與政策研究學院教授拉姆蘭（Muhammad Atif Ramlan）表示，免簽政策既有利也有弊。其優勢在於改善國際關係並帶來經濟利益，但弊端可能包括網路詐騙和其他犯罪活動的增加，為降低這些風險，相關部門應落實更完善的安全機制，例如改善入境前的篩檢流程。

檳城資深律師林子輝表示，免簽政策並不代表所有人都能自由出入相關國家，無論是大馬還是中國，都有內部審查機制，有犯罪記錄的人或受制裁人士會被列入不受歡迎名單，不允許入境。

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