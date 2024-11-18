美媒：川普擬優先遣返「役齡」中國非法移民 亞裔憂心

中國非法移民湧入美墨邊境，恐成國安漏洞。圖為中國偷渡客去年10月進入美國。（法新社）

2024/11/18 18:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國準總統川普承諾的移民遣返政策引發亞裔社群憂慮。據國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普競選團隊消息人士透露，新政府上台後將以國安為由，優先遣返「役齡」中國非法移民，並可能終止拜登政府現行的兩項移民計畫，使未獲庇護身分者面臨遣返風險。

近年中國移民激增，2022至2024會計年度期間，經美國南北邊境非法入境的中國公民從2.7萬人攀升至7.8萬人。統計顯示，亞裔已成為美國成長最快的非法移民族群，2000年至2015年間增幅達3倍。

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亞裔法律辯護與教育基金會（AALDEF）執行董事李博（Bethany Li）指出，針對華人社區的行動早有端倪。多州已立法限制中國人購地，而川普政府推動的「中國倡議」（China Initiative）因涉及種族定性遭批評。她強調：「聯邦及州政府將中國視為國安威脅，令人聯想到二戰期間日裔美國人遭拘禁，以及911後穆斯林與南亞裔男性被扣押和遣返的往事。」

川普今年4月競選活動中質疑：「近月有3.1至3.2萬名中國人入境，多為服役年齡男性。他們是否在美國境內組建小型軍隊？」專家認為，此說法反映反中情緒升溫。

亞美公益協進會（Asian American Federation）執行長游若安（Jo-Ann Yoo）表示，該組織已密集召開會議因應，計劃招募多語言律師協助移民家庭，並向70個會員機構通報可能的執法行動。

值得注意的是，拜登政府遣返力道同樣強硬。移民政策研究所（Migration Policy Institute）數據顯示，自2021會計年度至2024年2月，拜登政府已遣返110萬人，相較川普首任期150萬人，執法力度相當。

法律專家指出，大規模遣返執行上存在挑戰。一來需耗費大量資源，二來許多華裔無證移民因經濟困境、宗教迫害或政治因素逃離中國，此類案例在司法審理上難以速決。

美國移民及海關執法局（ICE）對此不予置評，僅稱已將相關詢問轉交川普交接團隊。中國駐美大使館發言人劉鵬宇今年4月回應，願在遣返非法移民議題上加強合作。

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