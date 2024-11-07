痛心！明星鯨鯊「海君」上月剛野放 竟陳屍日本愛媛縣河口

鯨鯊「海君」5年前受困定置網，獲救送往大阪海遊館收容照顧。（圖擷取自@JunIsafushi24 社群平台「X」）

2024/11/07 20:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪海遊館上個月初野放收容5年、長達6公尺的鯨鯊「海君」。不料才過1個月，「海君」先傳出在前（5）日現身愛媛縣宇和島市岩松川河口，昨天疑似迷失方向，不幸身亡，大批民眾震驚不捨。

綜合日媒報導，「海君」是雄性鯨鯊，5年前受困高知縣室戸岬沖定置網，相關單位救援送到大阪海遊館收容照顧。在這期間，「海君」逐漸適應水族館生活，而且智商似乎十分高，聽到有孩童在水族箱前呼喚牠時，會主動游到他們面前互動，成為館內明星海洋生物。

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報導指出，大阪海遊館今年準備引進新的鯨鯊，館方10月3日帶著「海君」回到高知縣外海野放，希望牠能重回寬闊的海洋自由生活，順便調查鯨鯊生態。未料，「海君」才剛野放1個月，11月5日現身愛媛縣宇和島市的岩松川河口，龐大身影立即吸引當地居民關注。

然而，「海君」6日上午被人發現陳屍河底，疑似因為迷失方向，無法順利返回海中所致。為了調查確認確切死因，「海君」的遺體被運送到高知縣土佐清水市的海洋生物研究所詳細調查。大阪海遊館工作人員田井康之透露，「原本我們期待海君能在大海中健康生活，沒想到是這樣的結局。」

「海君」離世消息曝光後，許多粉絲心碎，更有不少人責任歸咎於大阪海遊館，質疑館方事前完全沒有進行周全的野放計畫、確認「海君」是否還有在野外求生的能力等事項，就將已在人為環境生活5年的「海君」匆忙回到海洋，最終釀成這起悲劇。

大阪海遊館方10月3日帶著「海君」回到高知縣外海野放。（圖擷取自@kaiyukan_japan IG）

「海君」才剛野放1個月，11月5日現身愛媛縣宇和島市的岩松川河口。（圖擷取自@RNB_houdou 社群平台「X」）

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