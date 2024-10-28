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日本眾議院大選 聯合執政公明黨代表落選

2024/10/28 01:06

〔中央社〕第50屆日本眾議院大選27日投開票，與自民黨聯合執政的公明黨選情同樣低迷，黨代表石井(啟)一甚至在埼玉14區落選。這是公明黨自2009年的前代表太田昭宏以來，首次有黨代表在眾院大選落敗。

由於石井沒有在比例代表名單中，因此確定失去議席。今年9月28日，他才剛剛從擔任15年黨代表的山口那津男手中接過職務，成為新任代表。

石井先前是北關東區的比例代表議員，但在這次眾院選舉中轉至埼玉14區。儘管石井獲得首相石破茂以及東京都知事小池百合子的支持，但他同樣受到自民黨政治獻金醜聞，以及在選前才爆出的自民黨提供非提名候選人2000萬日圓事件衝擊，影響支持率。

雖然這是石井首次挑戰小選區，但他認為如果重複列為比例代表候選人，會「影響士氣」，因此決定背水一戰投入選舉，但這麼做反而使他必須投入更多時間在自己的選區，無法專注替同黨議員輔選，最後可以說是落得兩頭空。這也是公明黨從2009年的眾院選舉以來，時隔15年再次有現任黨代表落選。

本屆眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。執政聯盟在15日大選公告前的席次是279席（其中自民黨是247席、公明黨32席）。目前開票仍在進行，但自民黨和公明黨的執政聯盟已經確定無法取得過半（233席）。

截至日本時間28日凌晨2時左右，席次取得情形是自民黨186席、立憲民主黨143席、維新會35席、公明黨22席、共產黨8席、令和新選組8席、社民黨1席、參政黨2席、保守黨1席、其他無黨派11席。開票作業還在進行中，尚有22席未開出。（編輯：何宏儒）1131028

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