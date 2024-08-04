中國暗藏玄機！深圳電子市場成AI晶片走私天堂

廣東深圳賽格電子市場的入口處。（路透檔案照）

2024/08/04 19:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中科技戰持續升溫，儘管美國政府祭出嚴格的出口管制，試圖限制中國取得先進人工智慧（AI）晶片，但中國企業正透過各種手段，突破封鎖，取得關鍵技術。

《紐約時報》4日披露，中國企業正透過各種管道，包括走私、空殼公司和虛假標籤等方式，持續取得美國試圖限制出口的AI晶片，其中又以繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）的產品最受關注。報導指出，深圳電子市場存在著活躍的地下交易網絡，供應鏈錯綜複雜，美國政府難以全面掌控。

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據報導，儘管美國政府自2022年10月起，禁止向中國出口AI晶片和製造設備，並將數百家中國企業列入國家安全威脅清單，但中國企業仍能在市場上購得這些受限的技術。

紐時記者走訪深圳電子市場發現，許多攤販公開販售美國晶片大廠輝達（Nvidia）生產的AI晶片。一名攤販聲稱可在兩週內交貨，另一名攤販則表示，有公司一次向他訂購200至300片晶片。

第三名業者表示，他最近將一大批伺服器從香港運往中國大陸，其中裝有美輝達的2,000多顆最先進的晶片。作為證據，他展示了與供應商安排 4 月交貨的照片和訊息，這筆交易金額達 1.03 億美元（約新台幣33.5億元）。

報導引述專家分析，這些晶片可能經由新加坡、越南等地轉運至中國，因為這些國家並不認為出口這些晶片違法。此外，部分中國企業透過設立新公司或更改公司地址，規避美國的出口管制措施。

雖然美國政府表示將持續加強執法，但報導引述美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的說法，承認中國憑藉其龐大的全球網絡，取得部分晶片並不令人意外。美國政府也坦言，由於資源有限，要完全杜絕這些行為非常困難。

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