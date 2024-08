比現在更裸裝奪金！土耳其射擊大叔「11年前參賽畫面」被瘋傳

2024/08/04 20:12

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其51歲射擊好手迪凱區(Yusuf Dikeç),日前與搭檔參加巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍項目,他以幾乎0課金超輕裝狀態上陣與瀟灑射姿,不僅摘下銀牌,也在網上爆紅。目前迪凱區不僅被揭露,有從軍資歷、喜歡貓咪等事蹟,他在11年前以「裸裝」參加世界大賽射擊奪金牌的畫面,再度引發網友瘋傳。

綜合外媒報導,生涯第5度代表土耳其參加奧運的迪凱區,日前在本屆奧運中,與搭檔塔爾汗(Şevval ïlayda Tarhan)一起奪下混合團體10公尺空氣手槍項目的銀牌。報導指出,迪凱區在比賽期間並未像其他參賽選使手一樣,配戴耳罩或攜帶專用鏡片,僅穿上國家隊T恤、攜帶普通耳塞的「超輕裝」上場,反差模樣瞬間引起廣大網友關注。

不少網友笑稱土耳其直接派出一名「殺手」參加奧運,更有網友事後搜尋迪凱區的過往參賽經歷,發現他在參加2011年世界盃(World Cup Series 2011)時,以比巴黎奧運還要輕便、完全「裸裝」的模樣上陣,並在最後奪得大賽金牌。根據畫面顯示,迪凱區當年的射擊表情與姿勢,與在巴黎奧運上的模樣別無二致,僅有容貌稍有變化。

事實上,迪凱區在結束巴黎奧運的比賽後,曾被許多媒體詢問輕裝上場的原因,他對此則是先霸氣表示,「我不需要特殊裝備,我就是個天生的、天生的射手」,他還額外補充,指出每位選手都有適合他自己身體構造的姿勢,「這樣裝扮是我感到最舒適、身體能夠保持最穩定位置。」

