比現在更裸裝奪金！土耳其射擊大叔「11年前參賽畫面」被瘋傳

在巴黎奧運摘下銀牌的土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikeç），他11年前參賽畫面日前在網上被瘋傳。（圖擷取自@kirawontmiss 社群平台「X」）

2024/08/04 20:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikeç），日前與搭檔參加巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍項目，他以幾乎0課金超輕裝狀態上陣與瀟灑射姿，不僅摘下銀牌，也在網上爆紅。目前迪凱區不僅被揭露，有從軍資歷、喜歡貓咪等事蹟，他在11年前以「裸裝」參加世界大賽射擊奪金牌的畫面，再度引發網友瘋傳。

綜合外媒報導，生涯第5度代表土耳其參加奧運的迪凱區，日前在本屆奧運中，與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）一起奪下混合團體10公尺空氣手槍項目的銀牌。報導指出，迪凱區在比賽期間並未像其他參賽選使手一樣，配戴耳罩或攜帶專用鏡片，僅穿上國家隊T恤、攜帶普通耳塞的「超輕裝」上場，反差模樣瞬間引起廣大網友關注。

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不少網友笑稱土耳其直接派出一名「殺手」參加奧運，更有網友事後搜尋迪凱區的過往參賽經歷，發現他在參加2011年世界盃（World Cup Series 2011）時，以比巴黎奧運還要輕便、完全「裸裝」的模樣上陣，並在最後奪得大賽金牌。根據畫面顯示，迪凱區當年的射擊表情與姿勢，與在巴黎奧運上的模樣別無二致，僅有容貌稍有變化。

事實上，迪凱區在結束巴黎奧運的比賽後，曾被許多媒體詢問輕裝上場的原因，他對此則是先霸氣表示，「我不需要特殊裝備，我就是個天生的、天生的射手」，他還額外補充，指出每位選手都有適合他自己身體構造的姿勢，「這樣裝扮是我感到最舒適、身體能夠保持最穩定位置。」

13 years later and he still got it ???????? pic.twitter.com/DpT1GhONzR — doof ???? （@doofinc_） August 2, 2024

迪凱區曾參加2011年世界盃（World Cup Series 2011），並在當時奪得大賽金牌。（圖擷取自「ISSF - International Shooting Sport Federation」YouTube）

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