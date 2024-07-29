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繼多國航空停飛黎巴嫩首都 約旦國航宣布停飛貝魯特兩天

因以色列與真主黨衝突升級，約旦國航宣布停飛黎巴嫩首都貝魯特2日。（路透社）

因以色列與真主黨衝突升級，約旦國航宣布停飛黎巴嫩首都貝魯特2日。（路透社）

2024/07/29 22:33

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼多家國際航空因以色列和真主黨間衝突升級，選擇停飛黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）後，約旦國航「皇家約旦航空」（Royal Jordanian）也宣布週一、週二暫停前往貝魯特機場的航班。

《路透》報導，皇家約旦航空於今（29日）宣布停飛貝魯特兩日，但目前該航空仍在評估週二航班按期的可能性。

目前法國的法航（AIRF.PA）、德國的漢莎航空（Lufthansa）與漢莎旗下的歐洲之翼航空（Eurowings）），已暫停近一週內往貝魯特的航班。

土耳其航空（Turkish Airlines）也於28日晚間取消2個航班。據報導，土耳其廉航（SunExpress）、土耳其航空子公司（AJet）、希臘的愛琴海航空（Aegean Airlines）、衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）及黎巴嫩中東航空（MEA ），均取消今日的航班。

以色列占領區「戈蘭高地」（Golan Heights）一城鎮於27日遭1枚火箭彈襲擊，造成12名兒童和青少年死亡，而經調查後，種種證據指向火箭彈來自於黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）。

以色列當局表示將針對真主黨進行報復，雙方持續數月的交戰態勢再度升級，外界也擔憂以色列的報復行動是否可能使戰火蔓延整個中東。

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