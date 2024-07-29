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戈蘭高地遇襲 賀錦麗重申挺以「堅定」立場

美國副總統賀錦麗的國家安全顧問高登強調，賀錦麗對以色列安全的支持「堅若磐石」。（法新社資料照）

美國副總統賀錦麗的國家安全顧問高登強調，賀錦麗對以色列安全的支持「堅若磐石」。（法新社資料照）

2024/07/29 08:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列占領區戈蘭高地（Golan Heights）1座足球場27日遭到火箭攻擊，造成12人身亡。對此美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的國家安全顧問高登（Philip Gordon）表示，賀錦麗對以色列安全的支持「堅若磐石」，並正聽取簡報、密切關注事態發展。

據《路透》報導，高登28日在聲明指出，「副總統已經聽取簡報，正就真主黨（Hezbollah）昨天對以色列北部邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）1座足球場可怕襲擊、造成多名兒童和青少年喪生一事，予以密切關注。她譴責這起可怕襲擊，悼念亡者並對傷者表達關心。」

聲明強調：「以色列正持續面臨安全上的嚴峻威脅，副總統對以色列安全的支持堅若磐石。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早表示，種種跡象表明，黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）是發射火箭襲擊戈蘭高地、造成12名年輕人喪生的幕後黑手。

27日稍早，以色列對黎巴嫩南部卡法爾基拉（Kfarkila）發動攻擊，狙殺4名武裝分子，隨後足球場便遭到突襲。2名黎巴嫩消息人士透露，喪生的4名武裝分子隸屬不同武裝團體，但其中至少有1人是真主黨成員。

以色列外長卡茲（Israel Katz）28日表示，以色列即將對真主黨和黎巴嫩發動「全面戰爭」。

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