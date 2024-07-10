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40枚火箭狂襲！以色列軍警證實「真主黨報復釀2死」

以色列警方9日指出，火箭擊中了戈蘭高地1輛汽車，導致車內1對男女當場喪生。（歐新社）

以色列警方9日指出，火箭擊中了戈蘭高地1輛汽車，導致車內1對男女當場喪生。（歐新社）

2024/07/10 11:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩真主黨（Hezbollah）官員卡布納什（Yasser Nimr Qarnabsh）9日於敘利亞境內遭以色列狙殺，黨中央稱將對此進行報復。以色列警方當天稍晚證實，真主黨已向戈蘭高地（Golan Heights）發射了數十枚火箭，造成2人身亡。

據《路透》報導，以色列警方指出，火箭擊中了戈蘭高地的1輛汽車，導致車內1對男女當場喪生；以國緊急服務部門則在聲明中表示，戈蘭高地拉響防空警報後，醫護人員回報共有2名傷者「情況危急」。

以色列警方提及，消防人員正持續撲滅火箭墜落引發的多起火災。

火箭9日襲擊戈蘭高地後，以色列國防軍宣布，已派遣戰鬥機轟炸卡布里哈地區（Qabrikha）的真主黨砲兵陣地。軍方還補充，戰鬥機同時還對黎巴嫩南部卡法克拉地區（Kfarkela）實施打擊。

9日稍早，以軍空襲了敘利亞境內高速公路上的1輛汽車，炸死曾任真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）隨扈的卡布納什（Yasser Nimr Qarnabsh）。

安全消息人士透露，納斯拉勒參與了向伊朗所支持「抵抗軸心」（Axis of Resistance）組織運輸武器的工作。

真主黨承認，已向戈蘭高地發射了數十枚卡幽沙式（Katyusha）火箭進行報復；以色列軍方則稱，共有40枚火箭自黎巴嫩南部射向戈蘭高地。

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