為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

悚！19歲女登山在男友面前「遭熊拖走」 扔下120米懸崖身亡

19歲女子和男友爬山時遇到一頭棕熊，她竟熊拖走扔下120公尺高懸崖。（擷取自社群平台「X」）

19歲女子和男友爬山時遇到一頭棕熊，她竟熊拖走扔下120公尺高懸崖。（擷取自社群平台「X」）

2024/07/12 21:04

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞發生「熊殺人」驚悚事件，19歲女子和男友到著名山區健行外遇到一頭棕熊，不料，女子在男友面前遭熊拖走，扔下400英尺（約120公尺）高懸崖，不幸身亡。

根據《紐約郵報》報導，事件發生於9日下午，19歲的戴安娜（Maria Diana）與男友在布切吉山（Bucegi Mountains）健行，在登山步道遇到一隻棕熊，戴安娜立即撥打緊急服務電話，但在通話過程中，熊抓住了她的腿，將她拖下懸崖。

當地救援隊負責人巴努（Dan Banu）說，「能聽出來她非常害怕，她在尖叫『熊越來越近了！』，而她的男友則在喊他們被熊襲擊了，熊已經帶走了女孩。」

救援隊員趕到現場，發現戴安娜死於約400英尺（約120公尺）深懸崖底部，而這隻兇猛的棕熊正在她的遺體旁徘徊，還試圖攻擊救援人員，最後被迫將牠射殺。

事後，目睹一切的男友悲痛地說，當時他們要去斯普莫薩瀑布（Spumoasa Waterfall），熊卻突然出現，「我試圖嚇跑熊，但不幸還是發生了，我寧願死的是我」。

救難人員說，通常情況下，熊只有在感到受威脅或有食物在場時才會襲擊人類，這次的襲擊似乎是一場直接的攻擊，這並不是熊的典型行為。我們需要進一步調查，了解是什麼導致了這次行為的改變，可能是高溫，或是熊患有某種疾病。

野生動物專家卡門（Carmen Strungaru）則認為，戴安娜可能是在驚慌中試圖逃跑時不慎掉入山谷，熊也跟著掉了下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不給飯就搗蛋！棕熊爬上汽車引擎蓋 討不到食物掰斷雨刷
2024/06/19 16:09

不給飯就搗蛋！棕熊爬上汽車引擎蓋 討不到食物掰斷雨刷
哈士奇走失！主人無人機搜尋 驚見牠結交3隻「熊麻吉」
2024/04/16 15:56

哈士奇走失！主人無人機搜尋 驚見牠結交3隻「熊麻吉」

逾2兆股利入袋 迎資金熱錢置產商辦成新贏家
北海道採野菜遇棕熊襲擊！小貨車遭猛撲撞擊 驚悚畫面曝光
2024/04/29 22:40

北海道採野菜遇棕熊襲擊！小貨車遭猛撲撞擊 驚悚畫面曝光
巨型棕熊入侵！ 北海道8小牛慘遭毒手 居民憂「最凶棕熊」再現
2024/05/31 20:16

巨型棕熊入侵！ 北海道8小牛慘遭毒手 居民憂「最凶棕熊」再現

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播