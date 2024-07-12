悚！19歲女登山在男友面前「遭熊拖走」 扔下120米懸崖身亡

19歲女子和男友爬山時遇到一頭棕熊，她竟熊拖走扔下120公尺高懸崖。（擷取自社群平台「X」）

2024/07/12 21:04

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞發生「熊殺人」驚悚事件，19歲女子和男友到著名山區健行外遇到一頭棕熊，不料，女子在男友面前遭熊拖走，扔下400英尺（約120公尺）高懸崖，不幸身亡。

根據《紐約郵報》報導，事件發生於9日下午，19歲的戴安娜（Maria Diana）與男友在布切吉山（Bucegi Mountains）健行，在登山步道遇到一隻棕熊，戴安娜立即撥打緊急服務電話，但在通話過程中，熊抓住了她的腿，將她拖下懸崖。

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當地救援隊負責人巴努（Dan Banu）說，「能聽出來她非常害怕，她在尖叫『熊越來越近了！』，而她的男友則在喊他們被熊襲擊了，熊已經帶走了女孩。」

救援隊員趕到現場，發現戴安娜死於約400英尺（約120公尺）深懸崖底部，而這隻兇猛的棕熊正在她的遺體旁徘徊，還試圖攻擊救援人員，最後被迫將牠射殺。

事後，目睹一切的男友悲痛地說，當時他們要去斯普莫薩瀑布（Spumoasa Waterfall），熊卻突然出現，「我試圖嚇跑熊，但不幸還是發生了，我寧願死的是我」。

救難人員說，通常情況下，熊只有在感到受威脅或有食物在場時才會襲擊人類，這次的襲擊似乎是一場直接的攻擊，這並不是熊的典型行為。我們需要進一步調查，了解是什麼導致了這次行為的改變，可能是高溫，或是熊患有某種疾病。

野生動物專家卡門（Carmen Strungaru）則認為，戴安娜可能是在驚慌中試圖逃跑時不慎掉入山谷，熊也跟著掉了下去。

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