在中國駐華府大使館外放炸彈、毀損毛列雕塑 美律師面臨10年刑期

美國佛州律師去年在中國駐華府大使館外放置炸彈,試圖引爆但失敗。中國駐華府大使館示意圖。(法新社)

2024/08/03 09:51

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州律師羅德里格斯(Christopher Rodriguez),去年在中國駐華府大使館外放置炸彈,試圖引爆但失敗,同時還曾毀損德州聖安東尼奧具諷刺意義的毛澤東、列寧雕塑,他本月2日認罪後面臨7至10年刑期。

據《美聯社》報導,2023年9月25日凌晨,羅德里格斯從佛州開車到華盛頓特區,並轉搭計程車前往中國駐華府大使館附近。羅德里格斯下車後,將裝有15磅(約6.8公斤)爆裂物的黑色背包,放在中國使館柵欄外12英尺(約3.65公尺)的地方。

羅德里格斯當時試圖用步槍射擊背包來引爆炸彈,但沒有打中。在他離開後,美國秘勤局人員旋即發現了這個可疑的黑色包包,當局於去年11月4日在路易斯安那州拉法葉將其逮捕。

除了本案之外,羅德里格斯2022年11月還曾租車開往德州聖安東尼奧,翻過柵欄進入一處空地,在諷刺性藝術「毛小姐試圖在列寧頭上保持平衡(Miss Mao Trying to Poise Herself at the Top of Lenin’s Head)」旁擺放爆裂物,隨後爬到一旁屋頂以步槍擊中引爆,造成雕塑毀損。

據了解,「毛小姐試圖在列寧頭上保持平衡」為北京異議藝術家高兟、高強兄弟的作品,可以看到女人形象的毛澤東小心翼翼地站在列寧頭上,手裡拿著類似走鋼索時使用的平衡桿,用來諷刺中國共產黨和蘇聯共產黨之間的關係。

羅德里格斯本月2日承認犯下破壞外國政府財產、用爆裂物破壞聯邦財產、擁有未登記的槍械等罪嫌,預計10月28日在華府法院宣判,刑期可能在7至10年之間。

羅德里格斯出生於波多黎各,曾在美國陸軍服役,後來居住在佛州巴拿馬城,美國司法部所公布的案件通告內,並未說明他的犯案動機。

