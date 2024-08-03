在中國駐華府大使館外放炸彈、毀損毛列雕塑 美律師面臨10年刑期

美國佛州律師去年在中國駐華府大使館外放置炸彈，試圖引爆但失敗。中國駐華府大使館示意圖。（法新社）

2024/08/03 09:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州律師羅德里格斯（Christopher Rodriguez），去年在中國駐華府大使館外放置炸彈，試圖引爆但失敗，同時還曾毀損德州聖安東尼奧具諷刺意義的毛澤東、列寧雕塑，他本月2日認罪後面臨7至10年刑期。

據《美聯社》報導，2023年9月25日凌晨，羅德里格斯從佛州開車到華盛頓特區，並轉搭計程車前往中國駐華府大使館附近。羅德里格斯下車後，將裝有15磅（約6.8公斤）爆裂物的黑色背包，放在中國使館柵欄外12英尺（約3.65公尺）的地方。

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羅德里格斯當時試圖用步槍射擊背包來引爆炸彈，但沒有打中。在他離開後，美國秘勤局人員旋即發現了這個可疑的黑色包包，當局於去年11月4日在路易斯安那州拉法葉將其逮捕。

除了本案之外，羅德里格斯2022年11月還曾租車開往德州聖安東尼奧，翻過柵欄進入一處空地，在諷刺性藝術「毛小姐試圖在列寧頭上保持平衡（Miss Mao Trying to Poise Herself at the Top of Lenin’s Head）」旁擺放爆裂物，隨後爬到一旁屋頂以步槍擊中引爆，造成雕塑毀損。

據了解，「毛小姐試圖在列寧頭上保持平衡」為北京異議藝術家高兟、高強兄弟的作品，可以看到女人形象的毛澤東小心翼翼地站在列寧頭上，手裡拿著類似走鋼索時使用的平衡桿，用來諷刺中國共產黨和蘇聯共產黨之間的關係。

羅德里格斯本月2日承認犯下破壞外國政府財產、用爆裂物破壞聯邦財產、擁有未登記的槍械等罪嫌，預計10月28日在華府法院宣判，刑期可能在7至10年之間。

羅德里格斯出生於波多黎各，曾在美國陸軍服役，後來居住在佛州巴拿馬城，美國司法部所公布的案件通告內，並未說明他的犯案動機。

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