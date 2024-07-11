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北約首次直接警告中國就是俄侵烏關鍵推動者 中國跳腳回應

北約峰會中發表聯合宣言，直指中國稱做是俄羅斯入侵烏克蘭的「關鍵推動者」，是北約首度就援俄一事向中國發出「直接警告」。（美聯社）

北約峰會中發表聯合宣言，直指中國稱做是俄羅斯入侵烏克蘭的「關鍵推動者」，是北約首度就援俄一事向中國發出「直接警告」。（美聯社）

2024/07/11 11:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年北約峰會9日起在美國華盛頓舉辦，北約32個成員國10日在峰會中發表聯合宣言，首次就援俄一事向中國發出直接警告，直指俄羅斯入侵烏克蘭的「關鍵推動者」，對此，中國跳腳回應：「立即糾正對華錯誤認知。」

綜合媒體報導，北約32個成員國10日在峰會中發表聯合宣言，內容中提及，中國透過與俄羅斯無上限的夥伴關係，以及對俄羅斯國防工業的大規模支持，已然成為俄羅斯入侵烏克蘭的「關鍵推動者」，因而增加了俄羅斯對鄰國及歐洲大西洋安全的威脅。

北約要求中國作為聯合國安理會常任理事國，對維護《聯合國憲章》宗旨和原則負有特殊責任，應該停止為俄羅斯進行戰爭提供一切物資，以及政治上的支持，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）強調：「這是北約盟國就中國援俄貢獻發出的最強烈訊息。」

報導指出，北約峰會先前聲明對中國措辭相對溫和，但此次聲明首次對中國發出了「直接警告」，甚至警告中國恐付出代價，是北約的一個重大轉變。

對此，中國駐歐盟使團發言人回應，宣言內容充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑，中方對此表示強烈不滿並堅決反對，已向北約方面提出嚴正交涉，中國駐歐盟使團發言人跳腳怒嗆：「要求北約立即修正對華錯誤認知，摒棄冷戰思維和零和博弈，停止鼓譟所謂中國威脅，停止煽動對立對抗，多為世界和平穩定做點實事。」

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