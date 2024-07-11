山雨欲來？中共三中全會前夕 軍方機關報重批「贏不來勝利」

中國官方上月底開除2屆國務委員兼國防部長魏鳳和（右）、李尚福（左）的黨籍及軍籍，稱兩人涉嫌犯罪，已被移送起訴。（圖擷自微博）

2024/07/11 09:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共二十屆三中全會召開前夕，身兼中央軍委主席的中共總書記習近平似乎加強對軍隊高層的清洗力道。《解放軍報》週三（10日）罕見發表文章砲轟部隊領導層，痛罵「花裡胡哨的形式主義在戰場上贏不來勝利」，並指問題根源在於「上行下效」，抨擊部分共軍高層「政績觀錯位、缺乏責任心」。

上月27日，中共宣布開除前國防部長李尚福、魏鳳和的黨籍和軍籍，取消其上將軍銜，稱其「嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查」。這是中共政治論述中最嚴重的指控之一。兩人並因涉嫌犯罪遭移交軍事檢察機關依法審查起訴。同一天整治2名前任國防部長，前所未見。

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這篇題為《力戒形式主義的瞎折騰》的文章指出，形式主義是「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）之首，也是容易反覆的頑疾。很多形式主義問題，不僅佔用官兵大量時間，更空耗許多精力心力。這種現象值得反思，必須糾治。

文章指出，軍人的主業是「能打仗、打勝仗」，「光忙那些『不打糧食』的工作，做一些『忙忙碌碌』和『花裡胡哨』的形式主義，在真刀真槍的戰場上贏不來勝利。對於部隊來說，治訓先治虛，打贏先打假。應避免形式主義的『瞎折騰』，堅決把工作重心回歸到備戰打仗」。

中國政壇「政績觀」一詞是指領導者對如何履行職責、追求政績的基本認知和態度。文章強調，上級單位特別是主要領導階層必須立定正確政績觀，拒絕譁眾取寵的標新立異、肆意妄為的任性折騰、虛有其表的包裝作秀，不慕虛榮、不務虛功、不圖虛名。

習近平自2012年11月就任中共軍委主席以來，至少有91名副軍級以上的高官落馬，包括13名上將、19名中將。其中，習近平任內晉升的上將就有4人落馬，中將則有11人落馬。上述落馬將領中，不乏在習近平任內兩次晉升的將領，包括李尚福、丁來杭和周亞寧。

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