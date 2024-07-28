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巴黎奧運開幕式變裝皇后登場扮基督 右派、宗教界反彈

巴黎奧運開幕式，變裝皇后模仿「最後的晚餐」的橋段，引發保守派政治人物擊宗教界批評。（取自X平台）

巴黎奧運開幕式，變裝皇后模仿「最後的晚餐」的橋段，引發保守派政治人物擊宗教界批評。（取自X平台）

2024/07/28 08:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴黎奧運會開幕式7月26日在塞納河畔盛大舉行。這場長達4小時的盛會首次將變裝皇后納入表演陣容，展現法國多元文化面貌，但一幕模仿「最後的晚餐」的橋段卻引發批評。

開幕式融合了法國傳統與現代元素，既有全球巨星如席琳・狄翁（Céline Dion）和女神卡卡（Lady Gaga）的演出，也有數千名運動員乘坐船隊入場的創新設計。其中，變裝皇后的亮相成為焦點。曾參與「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）的妮基・朵兒（Nicky Doll）等人，首先站在伸展台旁注視模特走秀，隨後加入展示自身風格。

然而，一幕模仿達文西「最後的晚餐」的表演引發爭議。法國極右翼政治人物馬雷夏爾（Marion Maréchal）在社群平台X上抨擊這段表演「侮辱了全世界的基督徒」。匈牙利駐梵蒂岡大使哈布斯堡（Eduard Habsburg）也批評此橋段。

天主教美國明尼蘇達州威諾納-羅徹斯特教區（Diocese of Winona-Rochester）輔理主教羅·巴倫（Bishop Robert Barron）對此表示強烈譴責，稱其為對基督教核心信仰的嚴重冒犯。他指出，法國作為天主教文化的象徵，如今卻在世界舞台上以這種方式呈現，令人痛心。他在接受美國《福斯新聞》（Fox News）訪問時強調，基督徒不應在面對這類文化挑釁時選擇沉默，而應該勇敢發聲，表達立場。

開幕式藝術總監喬利（Thomas Jolly）事後表示，並無意模仿「最後的晚餐」。變裝皇后勒・菲利普（Le Filip）則以幽默回應批評，稱這些言論「像是沒收到邀請函的人說的話」。

儘管引發爭議，勒・菲利普認為開幕式傳達了自由的訊息，為法國樹立了良好形象。然而，法國同志權益組織Inter-LGBT主席勒佩利耶（James Leperlier）指出，法國在包容性方面仍有進步空間，特別是在跨性別者權益方面。

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