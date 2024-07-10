阿聯酋外籍空姐慘受家暴 又因試圖輕生、飲酒遭起訴境管

愛爾蘭籍28歲阿聯酋航空空服員托伊（Tori Towey）因受家暴輕生未遂，遭阿聯警方逮捕並依「意圖輕生」及「飲酒」罪嫌起訴境管。（圖擷取自Facebook）

2024/07/10 12:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿聯酋航空（Emirates）28歲空服員托伊（Tori Towey）是愛爾蘭籍公民，她日前因慘遭嚴重家暴而在阿聯杜拜想不開，沒想到送醫被救回後，竟被當地警方依「意圖輕生」及飲酒等罪嫌起訴並限制出境，被卡在阿聯回不了家。

據英國《太陽報》報導，阿聯酋航空28歲愛爾蘭籍空服員托伊，日前因慘遭家暴而在杜拜想不開，送醫後雖撿回一命，但卻被阿聯警方逮捕，依「意圖輕生」及「飲酒」罪嫌起訴並限制出境。

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被困在杜拜的托伊現居於租屋處等待法院開庭，其母親也遠從愛爾蘭飛到杜拜陪伴。當地法律倡議組織「被杜拜拘留」（Detained in Dubai）也已與托伊聯繫並提供協助。

「被杜拜拘留」組織執行長斯特林（Radha Stirling）指出，已向杜拜政府提出抗議，要求撤銷訴訟並解除境管，讓托伊可以和一起母親回家。

斯特林強調，奇怪的是阿聯不斷向外界釋放喝酒合法的公關消息，然而現實情況卻是不斷有人因持有或飲用酒精遭執法單位起訴。

對此，愛爾蘭眾議員麥當勞（Mary Lou McDonald）9日已在國會提出此案，並要求總理哈里斯（Simon Harris）緊急介入，讓飽受煎熬的托伊快點回家。

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愛爾蘭眾議員9日已在國會提出此案，並要求總理哈里斯（Simon Harris）緊急介入，讓飽受煎熬的托伊快點回家。圖為托伊受家暴傷勢。（圖擷取自Facebook）

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