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新竹暴力夫婚後不到1年就偷吃 妻子發現慘遭家暴

新竹暴力夫婚後不到1年就偷吃，妻子發現竟慘遭家暴。（情境照）

新竹暴力夫婚後不到1年就偷吃，妻子發現竟慘遭家暴。（情境照）

2024/07/09 09:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓女子遭先生張男長期冷嘲熱諷，否定其貢獻與付出，張男婚後不到一年就外遇，被陳女發現後竟開始毆打家暴，陳女被打到逃往附近姊姊家求救，新竹地院認定張男有重大可歸責事由，判准離婚。

結婚7年的陳女說，婚後夫妻經常因經濟問題與生活習慣發生口角，先生張男會對她咆哮，且缺乏同理心，經常冷嘲熱諷，否定她對家庭的貢獻及工作上的努力，以此方式長期施以精神虐待，致夫妻間感情日漸磨損殆盡。

張男結婚不到1年就外遇，夫妻發生口角，張男竟毆打她，致其臉部及四肢受傷，夫妻感情生變，去年7月張男因經濟問題與陳女發生爭執，又毆打她背部及雙臂多處瘀傷，所幸胞姊住在鄰近，陳女趕緊向胞姊求救並報警。事後張男明知陳女處於非常懼怕的狀態下，仍四處騷擾、傳送訊息給她親友、同事，嚴重侵擾她生活、社交及工作，深感不堪與巨大壓力，莫名流淚，持續造成精神上不可忍受之痛苦。

法官認為夫妻因經濟等問題而有齟齬之處，繼而發生張男家暴行為，現雙方分居已有相當期間，未有互動，長久未有聯繫，訴訟上又相互攻訐、都想歸咎於對方，顯已與婚姻之本質有違，婚姻既已生破綻，而達難以繼續維持程度，法官認為張男對此顯有重大可歸責之處，且查無陳女應負責情事，因此陳女訴請離婚有理由，應予准許。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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