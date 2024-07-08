不能再出包了！拜登競選團隊列問題清單給媒體

美國總統拜登除了黨內逼宮傳言不斷，又傳出競選團隊在拜登上週接受電台專訪前，事先列出問題給主持人挑選，試圖控管拜登受訪表現。（法新社）

2024/07/08 06:06

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統拜登首場電視辯論的糟糕表現仍餘波蕩漾。除了黨內逼宮傳言不斷，6日又傳出競選團隊在拜登上週接受2場電台專訪前，事先列出問題給主持人挑選，試圖控管拜登受訪表現。

據美國有線電視新聞網（CNN）、華爾街日報等報導，費城電台「WURD」節目主持人勞福—桑德斯（Andrea Lawful-Sanders）指出，3日的專訪前，拜登方面提供8道題目徵求她的核准，並從她所同意的題目中選出4題。勞福—桑德斯強調，她並未感受到被迫提出特定問題的壓力，所選出的題目都是對非裔社群至關重要的問題。

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威斯康辛州電台「WAUK」節目主持人英格拉罕（Earl Ingram）亦證實，在訪問拜登前收到問題清單。2人都是在非裔社群具有影響力的媒體人。

對此，拜登競選團隊發言人希特（Lauren Hitt）澄清，提交題目清單的是競選幕僚，而非白宮官員。她強調，團隊分享偏好主題的舉措並不罕見，也不會對訪問做出限制，「主持人始終可以自由提出他們認為最需要讓聽眾知悉的問題」。

2場約15分鐘的專訪，是拜登團隊在「換拜」聲浪居高不下之際，試圖向公眾展現拜登身心無礙。然而，即使事先提供題目，拜登仍在受訪時出現口誤。例如，在與勞福—桑德斯對談時，拜登說他很榮幸成為首名為非裔總統（前總統歐巴馬）效力的非裔女性副總統。

另外，在美國廣播公司新聞網（ABC News）5日進行的辯論後首場電視專訪中，被問及若堅持競選卻敗給前總統川普會有什麼感覺時，拜登回答，「我的感覺會是，只要我竭盡所能，把工作做到我自知能達到的最佳（goodest）水準，就是這麼回事」。

ABC新聞網事後收到白宮和數家媒體機構詢問拜登說的是「goodest」還是「good as」？ABC檢閱後遂將原先文字稿所寫的「goodest」更改為「good as」。拜登競選團隊發言人隨即向紐時記者請求配合更正，顯見在拜登政治前景未明，且身心狀況備受質疑之際，他在公開場合的一言一行皆受到嚴格檢視。

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