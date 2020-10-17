市民大會 川拜隔空大戰

北卡羅來納州格林維爾民眾戴上「讓美國再次偉大」的鴨舌帽和口罩，為到場造勢的川普打氣。 （法新社）

2020/10/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選原定十五日舉行的第二場辯論會取消後，總統川普和民主黨候選人拜登同時間各自舉辦「市民大會」，較勁意味濃厚。此次，兩人分別在武漢肺炎疫情、經濟、種族歧視、大法官任命等各議題上，與不同立場的選民問答互動，且兩人在捍衛立場之餘，更不忘火力全開批判對手，為廿二日的選前最後一場辯論會提前暖身。

拜登在搖擺州賓州費城舉行市民大會，由「美國廣播公司」（ABC）主辦及轉播；川普則赴另一搖擺州佛州邁阿密，出席由「國家廣播公司」（NBC）主辦的 市民大會。兩場活動均在十五日晚間八時開始，川普場持續約一小時，拜登場則約一小時半。NBC主持人賈斯禮（Savannah Guthrie）令川普遭受到前所未有的嚴厲質疑，以致川普屢次抗議。

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拜登考慮全民強制注射疫苗

紐約時報指出，市民大會的焦點是疫情，但兩人對此彷彿活在不同宇宙。川普首先被質問為何未提早應對疫情時，重申早在一月就對中國發布旅遊禁令，但他不想一開始就讓美國人民「恐慌」，所以才未強調疫情風險。他也表明支持民眾戴口罩，他僅是對戴口罩防疫的成效存疑。川普還堅稱，「我們是贏家，我們表現得很棒，（疫情）已經接近尾聲。」

拜登則猛攻川普防疫失敗，控訴川普錯過（防疫）大好機會，「恐慌的是他，他什麼都沒做，就連現在也沒戴上口罩。」拜登說，疫苗最快明年春天可能問世，他會考慮推動全民強制注射。

川普首表態願和平交接權力

NBC主持人賈斯禮舉聯邦調查局局長瑞伊上月向國會表示，並未發現選舉舞弊情事為例，詢問川普是否會接受選舉結果；川普先是指「這表示他沒有做好份內工作」，隨即表態會接受政權和平轉移。在首場辯論會中，川普拒絕做此承諾。不過他也重申，有些地區發現被丟棄在垃圾桶的選票上有他的名字，「我感覺不快」。

對於左右派衝突，川普表明譴責「白人至上主義」，但同時質疑NBC一定不會詢問拜登是否會譴責破壞城市秩序的「反法西斯主義運動」（Antifa），還揶揄媒體對待拜登就像對待「小孩」。至於是否譴責右派陰謀論運動「匿名者Ｑ」（QAnon），川普澄清對該組織一無所知，但認同該組織「反對戀童癖」的立場。「匿名者Ｑ」主張，川普是在對抗一個與各國政府菁英有關的「深層政府」。

拜登兒爆醜聞 主持人、觀眾未追問

對於川普提名巴瑞特出任大法官，引發民主黨討論「重組法院」，拜登仍不願正面表態支持與否，僅稱自己不太支持增加席次，但有可能改變態度。「福斯新聞」指出，與川普場的緊張氛圍不同，拜登場的主持人和觀眾，均未針對拜登及其次子杭特涉嫌在烏克蘭貪腐交易，以及與中國富商關係匪淺的事件窮追猛打。

拜登十五日參加美國廣播公司（ABC）在賓夕法尼亞州費城舉辦的「市民大會」座談。 （法新社）

川普十五日前往北卡羅來納州格林維爾舉行「讓美國再次偉大」造勢活動。 （法新社）

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