川拜終場辯論 增靜音機制防吵架

尋求連任的美國現任總統川普（左）與民主黨總統候選人拜登（右），九月二十九日在第一場總統候選人辯論會激烈交鋒。（路透檔案照）

2020/10/21 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統候選人最後一場辯論會將於廿二日舉行，尋求連任的共和黨籍現任總統川普，和民主黨候選人拜登都將藉此機會衝刺。為了預防重演第一場辯論會上川普與拜登、甚至連主持人都吵成一團的亂象，總統選舉辯論委員會改變規則，新設「靜音」機制，將在其中一人發言時，把另一人的麥克風關閉。

這次辯論會各十五分鐘的六大階段中，會先給兩名候選人各兩分鐘時間「不受打擾地」就提問發言；在此期間，主辦單位會將另名候選人的麥克風關掉，接著在「開放討論」時間，再把兩人的麥克風打開。主持人會公平分配兩人發言時間，候選人干擾對方所佔用的時間，將會還給受干擾者。

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消息人士指出，辯論委員會鑑於首場辯論，川普一再干擾拜登發言，最終變成一團亂，認為有必要改變規則，因此無異議通過「靜音」機制。

廿二日在田納西州貝爾蒙特大學舉行的辯論會，是川普和拜登在選前僅剩的正面對決機會。這場辯論由國家廣播公司新聞網資深記者維克主持，訂出新冠病毒疫情、家庭、種族、氣候變遷、國安和領導力等六大議題，未納入拜登次子杭特的「電郵門」貪腐疑雲。

川普斥變更辯論議題不公平

辯論尚未登場，兩陣營就先為辯論議題隔空互批。川普競選顧問米勒表示，若維克沒有提出電郵門議題，「你可以很確定，總統會」。川普十九日也說，「變更辯論議題非常不公平，主持人非常偏頗也很不公平」，但他仍會出席。

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