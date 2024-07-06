力搏勸退聲浪 拜登：只有萬能上帝能叫我退選

美國總統拜登上週在辯論中表現廣遭批評，亟欲化解政治危機。他在今天播出的專訪稱當天是個糟糕夜晚，但矢言奮戰到底，還說只有「萬能的上帝」能叫他退選。（美聯社）

2024/07/06 12:13

〔中央社〕美國總統拜登上週在辯論中表現廣遭批評，亟欲化解政治危機。他在今天播出的專訪稱當天是個糟糕夜晚，但矢言奮戰到底，還說只有「萬能的上帝」能叫他退選。

紐約時報指出，拜登5日下午接受美國廣播公司新聞網（ABC News）錄影，並於當天晚間黃金時段播出這段22分鐘的訪問。主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）不斷就心智狀況等敏感議題逼問拜登，甚至問拜登是否已無法證明有勝選的能力。

請繼續往下閱讀...

訪問播出的一開始，主持人就強調這段訪問未經剪輯，原汁原味呈現。

主持人語氣溫和但不斷逼問拜登，鑒於和對手川普間的民調差距不斷擴大及民主黨人擔憂日增，會否意識到自己恐無法擊敗川普。

拜登說：「我不覺得有人（比我）更有資格（擊敗川普）。」還說當下各項民調不盡然準確。

主持人問拜登「若國會民主黨人認為你已成為全黨乃至大家的連任包袱時，你會否退選」，拜登回答「除非萬能的上帝（Lord Almighty）現身並要我退選，我才會退」。

他在專訪時坦言辯論當天表現不佳，「我累壞了。在準備方面，我沒有順從直覺。那是一個糟糕的夜晚」。

他說，當辯論時麥克風被關閉，他在某種程度上因為川普發言而分心，「我意識到自己失控」。

拜登說也許他現在沒辦法賽跑，「但我狀況還很好」。

主持人詢問是否接受過特定認知測驗時，拜登答「沒有，而且也沒人說我一定得做」；被問到會否接受類似測驗時，拜登說身為總統，「我每天都在接受認知測驗」。

在拜登上次於今年2月28日所做的健康檢查中，他的身體狀況被判定可履行職務，但他在現實環境頻頻口誤，有些老化問題專家認為拜登應接受認知測驗。

在拜登與川普的首場總統大選辯論後，部分民主黨人和主要金主都質疑拜登能否再當4年總統，因此這場專訪受到密切關注。

另綜合紐約時報與路透社報導，81歲的拜登在威斯康辛州麥迪遜市（Madison）發表一場激昂演說，稱上週與共和黨對手川普辯論後，有些民主黨人企圖要他退選。

拜登說，他在辯論當晚表現欠佳，是因為他得了「很嚴重的感冒」以及赴歐兩趟訪問之後疲憊至極。

他在麥迪遜造勢大會上說：「我們上週稍微辯論了一下。我不能說這是我最好的表現，但從那時開始就有很多臆測：『拜登要怎麼辦？還要選嗎？會退選嗎？』我的回答是：我會選下去，且會再次勝選。」

在台下群眾高喊「喬（拜登名字），加油」鼓舞下，拜登火力全開，表示不容一場90分鐘的辯論抹煞3年半的執政努力，連問「你們可能聽到不少關於我年邁的議論，但你們會認為我老到沒法挽救墮胎權嗎？我會老到沒法再次限制槍械嗎？會老到擊敗不了川普嗎」均獲群眾熱情回以「不認為」相挺。

拜登說：「我是這個黨的提名人…他們想讓我退選。那就讓我把話講清楚：我會繼續參選！我會擊敗川普。我會再次於2020年擊敗他。」意識到又說錯年份，拜登很快接著道：「我們會在2024年再次（擊敗他）。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法