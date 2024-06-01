美防長奧斯汀：唯有亞洲安全 美國才能安全

美國防長奧斯汀表示，美國的優先事項仍在亞洲，並強調只有亞洲安全，美國才能安全。（美聯社）

2024/06/01 15:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀1日在新加坡年度亞洲安全論壇「香格里拉對話」表示，亞太地區仍然是美國的「優先事項」，並表示「唯有亞洲安全，美國才能安全」。

《路透》及《法新社》指出，奧斯汀是在與中國防長董軍會面的翌日發表上述演說，試圖將注意力重新聚焦於中國在太平洋地區的威脅上，以緩解人們擔憂烏克蘭和加薩衝突可能分散美國對亞太的安全承諾，「儘管歐洲和中東發生歷史性衝突，但亞太地區仍然是我們的優先戰區」，「唯有亞洲安全，美國才能安全，這就是美國長期以來在該地區保持存在的原因」。

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適逢美國總統拜登的第一任期即將結束，以及前總統川普捲土重來之際，奧斯汀這番話似乎旨在留下拜登政府在地區的明確遺產。奧斯汀強調，美國堅定致力於印太地區安全承諾， 「我們全力以赴，我們不會離開」。

從日本到菲律賓、澳洲，美國正尋求深化亞太地區的聯盟和夥伴關係，並加強聯合軍事演習，同時也定期在台灣海峽和南海部署軍艦和戰機，以對抗中國日益增長的軍事實力和影響力。這讓北京非常憤怒，認為這是美國數十年來致力於遏制中國的一部分。

奧斯汀表示，過去3年來，亞太地區安全領域幾乎所有方面都出現「新趨勢」，各方對「夥伴關係的力量」有共同理解，「這種新趨勢正在形成一個更強大、更有韌性、更有能力的夥伴關係網路，並定義一個亞太安全新時代。

然而，奧斯汀表示，這並非「強加一個國家的意志」或「霸凌或脅迫」，顯然以不點名方式批評中國。中國已擴大對民主台灣的武力恫嚇，並對在南海的主權聲索日益強勢專斷。

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