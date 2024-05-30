冰島火山大爆發熔岩噴160英尺 著名藍湖溫泉緊急疏散

冰島格林達維克的一座火山爆發，噴出熔岩高達160英尺。（美聯社）

2024/05/30 07:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕冰島西南部雷克雅內斯半島上的Sundhnuksgigar火山口，當地時間29日發生大規模火山爆發，熔岩噴射到 160 英尺（約49公尺）高的空中，迫使著名的地熱藍湖溫泉（Blue Lagoon）和濱海小鎮格林達維克的民眾撤離。

綜合外媒報導，29日（週三）中午 12 點 46 分左右開始，Sundhnuksgigar火山大爆發，這次是該地區自去年12月以來第五次噴發，冰島氣象局 （IMO） 表示，裂縫長度超過1.5 英里（約2.5 公里），並且持續擴大，冰島已宣布進入緊急狀態，但凱夫拉維克國際機場目前仍正常運營，預計往返冰島的航線不會受到影響。

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根據 IMO 的數據，擠壓速率或熔岩流速率粗略估計為每秒 1500至2000 立方公尺，從裂縫最南端開口流出的熔岩目前距離格林達維克以北的熔岩屏障不到一公里。

冰島官員表示，對於流向該鎮的熔岩量感到擔憂，其數量比最近火山噴發後所見的量要大得多。所有在格林達維克或附近的人必須離開該地區，並保持安全距離。目前，除一條進出該鎮的道路外，所有道路均已無法通行。

長期記錄冰島火山，並且在火山爆發時就在火山附近的攝影師本傑明哈德曼向BBC記者顯示的火山噴發影片，顯示熔岩牆高達 50公尺，巨大的火山灰覆蓋了大部分天空。他說「真是太超現實了」、「對於雷克雅未克半島來說，這是一個奇怪的時刻。」；地球物理學家古德蒙森表示，科學家期待新的噴發已經有一段時間了。

報導指出，冰島擁有 33 個活火山系統，位於大西洋中脊（地球上兩個最大的構造板塊之間的邊界）上方。格林達維克 4000 名居民中的大多數人自去年11月，在火山爆發之前被永久疏散。

雷克雅內斯半島上一次火山活動是在 800 年前，而且火山爆發持續了數十年。這次是自 2021 年以來的第八次噴發，科學家認為該地區正在進入一個可能持續數十年甚至數百年的新火山時代。

冰島格林達維克的一座火山爆發，噴出熔岩高達160英尺。（美聯社）

冰島格林達維克的一座火山爆發，噴出熔岩高達160英尺。（美聯社）

冰島格林達維克的一座火山爆發。（美聯社）

冰島格林達維克的一座火山爆發，噴出熔岩高達160英尺。（美聯社）

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