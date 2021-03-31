冰島「火山旅遊」成新商機 岩漿噴發或將持續數年之久

冰島民眾前往火山爆發現場觀賞岩漿噴發奇景。（美聯社）

2021/03/31 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕冰島首都雷克雅維克西南方30公里處的一座火山在19日晚間噴發，岩漿噴向天空並四處溢流，吸引成千上萬的冰島民眾到火山周邊觀賞奇景，冰島大學火山學教授索達森（Thorvaldur Thordarson）推估，火山有可能明天就會停止噴發，也有可能持續數十年。《路透》報導指出，火山有可能在未來數年仍保持噴發狀態，成為一處新的旅遊勝地。

根據《路透》報導，此次火山爆發吸引許多民眾前往觀賞奇景，索達森比喻，這是一次完美的「旅遊性爆發」，他也提醒民眾不要過於靠近火山及岩漿。索達森指出，自從火山首度噴發以來，岩漿以每秒5到10立方公尺的速率流出，流動速率及流量足以確保火山裂縫不會被凝固，不過一但流動速率降到每秒3立方公尺以下，很有可能就會停止噴發了。索達森提到，夏威夷的普奧奧火山口（Puu Oo）自1983年1月以來連續噴發了35年，而冰島火山噴發有可能在明天就嘎然而止，也有可能會持續噴發數十年。

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為了應對突然暴增的觀景人潮，冰島當局設立了一條3.5公里的登山小徑，並在附近部署巡邏人力，以防止民眾冒險進入危險區域。當地民防組織負責人吉爾法森（Agust Gunnar Gylfason）指出，自從上週五以來已經有超過一萬人前往火山附近，其中甚至出現有人因為遭遇惡劣天氣需要救援，也有人在前往觀景時沒有攜帶足夠的食物及穿著適當衣物。

民眾沿著登山小徑前往觀景。（法新社）

大批冰島民眾前往火山爆發現場觀賞奇景。（法新社）

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