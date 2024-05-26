日相岸田會李強 強調台海和平穩定重要性

日本首相岸田文雄（左）26日在南韓首爾與中國國務院總理李強（右）舉行會談，當面向李強表達對中國環台軍演的關切，再次重申台海和平穩定的重要性。（美聯社）

2024/05/26 23:27

〔國際新聞中心／綜合報導〕日中韓三國領袖峰會27日將在南韓舉行，日本首相岸田文雄26日下午抵達首爾，先與中國國務院總理李強舉行雙邊會議。岸田在會中直接向李強表達，對於中國對台大規模軍演的關切，強調台灣海峽和平穩定的重要性。

岸田與李強在首爾的國立現代美術館舉行雙邊會談。岸田在會中表示，正密切關注台灣周邊軍事動向，強調「台灣海峽的和平與穩定對國際社會極為重要」。

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岸田也對中國在日本周邊的軍事活動表示嚴重關切，敦促立即撤除已確認安裝在尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本專屬經濟區的浮標。他還提出希望在中國被拘捕的日本人能夠早日獲釋。

岸田表示，日中關係穩定不僅對兩國有利，對區域與國際也有正面影響，希望藉由這次會談深入交換意見，做為未來雙邊政府參考的方針。李強則回應，希望兩國共同努力，管控立場差異，為打開新時代建立具建設性且穩定的關係。

這是岸田與李強的首次正式會談。不過，在日中舉行雙邊會談前，日本與中國都有類似示威的行動，反映日中關係檯面下暗潮洶湧。各方分析多不看好這次會談將會達成具體成果，尤其是在安保方面的合作。

日本陸上自衛隊26日在靜岡縣東富士演習場，舉行最大規模的實彈射擊訓練。中國海警局船隻則在與日本有領土爭議的釣魚台列嶼周邊出現，據稱被發現的四艘海警船中，有1艘配備疑似機關槍的設備。共同社報導，這已是中國當局船隻連續157天在釣魚台列嶼周邊出現。

2023年東京電力排放福島核處理水入海後，中國持續表達強烈反對立場，並因此全面暫停日本水產品進口。日本製藥公司安斯泰來（Astellas Pharma）1名日本籍男性員工，去年也因疑涉間諜行為，遭北京市安全局逮捕。

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