為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

智利中部2月大火137人亡 消防員疑引發火災被捕

2024年2月2日，智利比納薩瑪發生火災，車輛和房屋被燒毀。 （法新社）

2024年2月2日，智利比納薩瑪發生火災，車輛和房屋被燒毀。 （法新社）

2024/05/25 18:42

〔中央社〕智利當局表示，一位消防人員涉嫌今年2月在中部渡假城市比納薩瑪（Vina del Mar）附近引發火災，後續引起的大火造成137人喪命，他於今天被逮捕。

法新社報導，智利調查警署（PDI）署長塞納（Eduardo Cerna）於記者會說：「今天對這名2月在瓦巴萊索（Valparaiso）地區引發火災的人士發出逮捕令。」

比納薩瑪市位於智利首都聖地牙哥（Santiago）西北方約110公里處，是瓦巴萊索地區的一座沿海城市。今年2月2日，比納薩瑪附近同時發生數起火警。

由於風勢和高達攝氏40度左右的熱浪助長火勢，最終導致這起全球於21世紀死亡人數第2多的火災。

當地媒體報導，這名22歲的男性消防人員在1年半前加入義勇消防隊。

瓦巴萊索市的消防隊指揮官馬吉歐羅（Vicente Maggiolo）告訴記者：「我們對此事深感痛心，這完全是個案…我們為瓦巴萊索效力超過170年，不能容許這種事發生。」

智利當局調查人員發現，火警始於潘紐拉斯湖（Lake Penuelas）附近同時引燃的小火，地點位在比納薩瑪市和瓦巴萊索市附近。炎熱風強的天氣促使火勢迅速蔓延。

檢察官歐薩登（Osvaldo Ossandon）指出，「約有4個起火點，彼此之間的距離相等」，而且已在嫌疑人家中找到用來點火的材料。調查員也正探查跟其他縱火案的可能關聯。

目前不清楚嫌疑人引發火災的動機為何。比納薩瑪市長里巴蒙蒂（Macarena Ripamonti）表示：「我們所有人…都知道這是蓄意攻擊。我們今天可以如此確信。」

智利內政部長杜哈（Carolina Toha）說道：「最重要的是，這對於那些命喪火災的人、罹難者家屬和失去所有財產和工作並奮鬥至今的人而言，是正義和彌補的行動。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南仁德廠房火警 消防隊全力灌救
2024/05/21 23:30

台南仁德廠房火警 消防隊全力灌救
高雄五金行深夜火警 店家控：客人小孩偷打火機引爆煙火
2024/05/23 11:50

高雄五金行深夜火警 店家控：客人小孩偷打火機引爆煙火
芎林「倒別牛」廢木材場悶燒估剩原火場1/5 目標2、3天內撲滅
2024/05/24 14:11

芎林「倒別牛」廢木材場悶燒估剩原火場1/5 目標2、3天內撲滅
台南菜園驚傳火警 警消到場赫見70多歲老翁全身著火
2024/05/25 15:39

台南菜園驚傳火警 警消到場赫見70多歲老翁全身著火
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播