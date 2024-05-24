美大選投票剩不到半年 X相關假帳號激增

研究稱X平台上張貼有關美國總統大選推文的假帳號近期大量激增。圖為位於美國加州舊金山的X總部外的標誌。（路透）

2024/05/24 20:37

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據以色列網路安全公司Cyabra在24日發布的報告，在社群平台X（前推特）上張貼有關2024年美國總統大選發文的假帳號，正在激增中。

Cyabra利用人工智慧（AI）技術學習識別Ｘ假帳戶，發現讚美美國前總統川普與批評現任總統拜登的X帳戶中，有15%是假的；至於讚美拜登與批評川普的帳戶，則有7%是假的。

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Cyabra在從今年3月1日起的2個多月檢視X上的貼文，包括分析熱門的主題標籤（hashtag），以及判定該推文的情緒是正面、負面或中立；結果顯示，新發現的假帳號在3、4月間激增10倍。

報告中指出，94363筆發文內容親川普的X帳號中，有12391個是假帳號；10065個親拜登的X帳號中，則有803個是假的。

X發言人並未回應假帳號激增的置評要求，白宮與川普競選團隊亦未置評。

Cyabra說，這波挺川普假帳號潮，是一場旨在帶風向與影響線上討論的配套性運動的一環，但報告中並未指明該活動幕後主使。

Cyabra還說，判定假帳號皆有證據，包括假帳號都使用相同的主題標籤，以及假帳號都在同一時間發推文或回文。

該報告還發現，挺川普的假帳號強力放送兩大訊息：「投票給川普」以及「拜登是美國歷來最爛的總統」。

相較之下，挺拜登的帳號則不是配套性活動的一環，因為這些假帳號並未在同一時間貼文（同時貼文為配套性活動的標誌）。

自2016年俄羅斯干預美國總統大選暗助川普入主白宮以來，X與其他社群平台便遭嚴密審查；隨著美國又將在今年11月5日選總統，選務人員與網路假新聞專家也再對誤導性言論提高警覺。

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