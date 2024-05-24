為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英脫歐4年 前歐洲議員拒降「歐盟旗」槓上市政廳

英國前歐洲議會議員比爾德（Catherine Bearder，見圖）近日為慶祝5/9歐洲日在自宅升起歐洲旗卻遭勒令移除，不滿槓上市政廳。圖為比爾德2020年於歐洲議會外。（圖取自社群Ｘ @catherinemep）

英國前歐洲議會議員比爾德（Catherine Bearder，見圖）近日為慶祝5/9歐洲日在自宅升起歐洲旗卻遭勒令移除，不滿槓上市政廳。圖為比爾德2020年於歐洲議會外。（圖取自社群Ｘ @catherinemep）

2024/05/24 15:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐已滿4年，英國前歐洲議會議員比爾德（Catherine Bearder）近日在牛津自宅掛上歐盟旗，遭市政廳依規勒令移除。然而比爾德不滿此決定，稱此旗為外觀一模一樣，且英國仍是成員國的「歐洲議會旗」，決心不降旗槓上市政廳。

據《BBC》報導，英國前歐洲議會議員比爾德（Catherine Bearder）日前為慶祝5月9日「歐洲日」，在英國牛津考利（Cowley）自宅掛上藍底黃星的歐盟旗幟。

然而，比爾德近日卻收到市政廳通知，在英國2020年脫歐後，「歐盟」旗幟已被排除於「免經同意」旗幟名單之外，因此比爾德未經同意違規掛出的歐盟旗已被檢舉，要求移除。

比爾德原本有意將歐洲旗改回烏克蘭旗，但她在收到通知後槓上市政廳並表示，其所懸掛的旗幟為外觀相同的「歐洲議會旗」，且英國仍是歐洲議會的成員國之一，因此並無違規，拒絕降旗。

據悉，比爾德現年75歲，為英國自由民主黨籍，她自2009年至2020年1月間皆為英國歐洲議員之一。英國2016年脫歐公投通過後，於2020年1月31日正式退出歐盟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
控中國對俄軍援「致命性武器」 英防相夏普斯：我們有證據
2024/05/22 21:05

控中國對俄軍援「致命性武器」 英防相夏普斯：我們有證據
面對中國產能過剩 法國財長呼籲 G7團結
2024/05/22 22:43

面對中國產能過剩 法國財長呼籲 G7團結
中輸俄致命武器 英防相稱有證據
2024/05/24 05:30

中輸俄致命武器 英防相稱有證據
傳愛爾蘭今宣布承認巴勒斯坦國 以色列氣炸嗆：勿當哈瑪斯棋子
2024/05/22 10:16

傳愛爾蘭今宣布承認巴勒斯坦國 以色列氣炸嗆：勿當哈瑪斯棋子
歐洲新增3國將承認巴勒斯坦 巴解與哈瑪斯表示歡迎
2024/05/22 20:16

歐洲新增3國將承認巴勒斯坦 巴解與哈瑪斯表示歡迎

龍王回歸 SYM二代DRGBT正式登場
台英有機食品MOU 英貿易特使：樂見英國成為台灣強健夥伴
2024/05/22 18:41

台英有機食品MOU 英貿易特使：樂見英國成為台灣強健夥伴
美加澳等6國聯合聲明 民主盟友齊籲WHA納台
2024/05/24 11:18

美加澳等6國聯合聲明 民主盟友齊籲WHA納台
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播