英脫歐4年 前歐洲議員拒降「歐盟旗」槓上市政廳

英國前歐洲議會議員比爾德（Catherine Bearder，見圖）近日為慶祝5/9歐洲日在自宅升起歐洲旗卻遭勒令移除，不滿槓上市政廳。圖為比爾德2020年於歐洲議會外。（圖取自社群Ｘ @catherinemep）

2024/05/24 15:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐已滿4年，英國前歐洲議會議員比爾德（Catherine Bearder）近日在牛津自宅掛上歐盟旗，遭市政廳依規勒令移除。然而比爾德不滿此決定，稱此旗為外觀一模一樣，且英國仍是成員國的「歐洲議會旗」，決心不降旗槓上市政廳。

據《BBC》報導，英國前歐洲議會議員比爾德（Catherine Bearder）日前為慶祝5月9日「歐洲日」，在英國牛津考利（Cowley）自宅掛上藍底黃星的歐盟旗幟。

請繼續往下閱讀...

然而，比爾德近日卻收到市政廳通知，在英國2020年脫歐後，「歐盟」旗幟已被排除於「免經同意」旗幟名單之外，因此比爾德未經同意違規掛出的歐盟旗已被檢舉，要求移除。

比爾德原本有意將歐洲旗改回烏克蘭旗，但她在收到通知後槓上市政廳並表示，其所懸掛的旗幟為外觀相同的「歐洲議會旗」，且英國仍是歐洲議會的成員國之一，因此並無違規，拒絕降旗。

據悉，比爾德現年75歲，為英國自由民主黨籍，她自2009年至2020年1月間皆為英國歐洲議員之一。英國2016年脫歐公投通過後，於2020年1月31日正式退出歐盟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法