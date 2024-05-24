中輸俄致命武器 英防相稱有證據

英國國防大臣夏普斯表示，有證據顯示中國正提供俄羅斯「致命援助」用於烏克蘭戰爭，與美國不同調。（歐新社檔案照）

2024/05/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）廿二日表示，中國正提供俄羅斯「致命援助」用於其入侵烏克蘭的戰爭；但美方稱目前未看到相關證據，北京當局則怒斥英方抹黑。

夏普斯在倫敦一場會議上說：「我們有證據顯示俄羅斯與中國正在用於烏克蘭的戰鬥裝備上合作。」

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夏普斯還警告北大西洋公約組織（NATO）得「醒過來」，以及增強各成員國的國防開支。他說，英美的國防情報顯示，致命援助刻正從中國流向俄羅斯與進入烏克蘭；民主國家得為仰賴國際秩序的自由，傾力提出能說服人的理由，意味「我們（在全球）需要更多的盟友與夥伴」。夏普斯說，是世界該醒過來的時候了，這意味將此時刻轉化為具體計畫與能力，而第一步就是為整個北約增加在集體威懾的支出奠定基礎。

中俄戰略夥伴關係在烏戰爆發後不減反增，北京當局對西方宣稱其暗助俄羅斯入侵的說法一概否認。不具名美國官員曾稱華府認為中國可能軍援俄羅斯攻打烏克蘭，但用詞不似夏普斯這般斬釘截鐵。

中挹注俄國防工業基礎

美國國家安全顧問蘇利文稱中國可能直接提供俄羅斯武器（即致命援助）的可能性，是稍早的擔憂，但現在「我們迄今沒看到這種情況」。蘇利文還說，美國確實擔心中國會支援俄羅斯的戰爭機器，但中方的作法不是直接提供武器，而是對俄羅斯國防工業基礎做出貢獻。

中國外交部發言人汪文斌廿三日在例行記者會上譴責夏普斯的發言是「沒有根據、不負責任的對華抹黑言論」，甚至吐槽夏普斯的發言連美國都不挺。

另外，紐約時報廿二日報導，向來反對烏國使用美國援助武器反擊俄國的國務卿布林肯，在上週訪問基輔回國後，因為眼見俄軍在烏國東北部成功開闢新戰線向哈爾科夫推進，立場已經轉變。布林肯正敦促政府其他閣員同意其看法，但尚未向總統拜登提出正式建議。

俄羅斯持續擴大攻擊烏克蘭，由英國管理的國際軍援基金將投入1.5億英鎊（約62億台幣），為烏克蘭緊急增援價值達7000萬英鎊的防空系統，並協助提升海戰能力。（路透）

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