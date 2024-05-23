中國官方AI模型滿滿習思想 金融時報：Chat Xi PT

中國國家主席習近平。（美聯社）

2024/05/23 00:23

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國網路主管機關「中央網絡安全和信息化委員會辦公室（國家互聯網信息辦公室）」旗下研究機構，近日發布人工智慧（AI）大型語言模型，宣稱「安全可靠」，但其根據的語料庫包括國家主席習近平政治思想數據庫，英國《金融時報》稱這模型是「Chat Xi PT」。

英國《金融時報》22日報導，根據中國網信辦刊物「中國網信」20日在微信發布的訊息，這個大型語言模型是由網信辦旗下研究機構「中國網絡空間研究院」開發，語料庫來自7大網信專業知識庫，包括「習近平新時代中國特色社會主義思想知識庫」等，該機構表示，「語料庫的專業性、權威性，保證了生成內容的專業性」。

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一名參與這項計畫的消息人士說，目前這個新模型是內部試用，但是最終可能會對外釋出以便更廣泛應用。

金融時報指出，這是北京試圖掌控人工智慧如何向中國網路用戶提供訊息的最新嘗試，報導並將這個大型語言模型稱為「Chat Xi PT」，是中國對美國OpenAI公司開發的生成式人工智慧機器人ChatGPT的回應。

中國政府已用多種方式傳播習近平的政治、經濟和文化思想，包括出書、推出「學習強國」應用程式、要求10歲學童就得學習習思想，甚至在2018年將習思想寫入憲法。而國家網信辦面對生成式AI技術興起發布的管理辦法，要求這類產品「應當體現社會主義核心價值觀」，生成的內容「不得含有顛覆國家政權」的內容，提供商要為其AI生成內容負責。

由於可供中國開發商用來訓練大型語言模型的中文語料庫不多，為此，「中國網絡空間安全協會」去年底發布首批中文基礎語料庫，有1億多條數據，宣稱「高品質而且值得信賴」。

但是根據金融時報所檢視的該資料庫內容，大幅取自政府規範、政策文件、官方媒體報導和其他官方發表文件，當中一份文本檔案中提到習近平的次數就多達8萬6314次，例如「更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」、「確保在思想上、政治上、行動上，同以習近平為核心的黨中央保持高度一致」。

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