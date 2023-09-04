救經濟沒招 中共逼國企讀「習思想」

中國經濟深陷嚴重衰退，中共卻強迫學習中國國家主席習近平的政治教條和著作，尤其是國有企業和機構，藉由強化政治教育避免內部分化。（法新社檔案照）

2023/09/04 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕在中國經濟深陷嚴重衰退，政府迄今仍一籌莫展的情況下，「日經亞洲」三日報導，中共卻強迫學習中國國家主席習近平的政治教條和著作，尤其是國有企業和機構。學者直言，由於習近平無法推動解決經濟困境的有效方法，只能藉由強化政治教育避免內部分化。

日經訪問十餘名中國國有銀行、航空公司、政府機關和民營企業的員工，由於話題敏感，他們全部要求匿名。一家國有銀行的海外分行高層，向日經描述近期一通來自北京總部的視訊通話：一名高階經理在約兩小時的會議中，花了足足一個半小時談論研讀習思想（即「習近平新時代中國特色社會主義思想」）後的心得，甚至說將習的著作放在桌上，以便在工作上遇到難題時從中尋求解答。

請繼續往下閱讀...

這類畫面讓該名分行高層感到震驚，「我認識那名經理超過十年，他一直都像個正常人。但他的性格在那一刻好像扭曲了。我不知道那是他的真實反應，還是他不得不這麼做」，「我覺得差異在於這件事如今變得更加嚴肅。十年前你或許還能拿這些課程開玩笑，但現在沒人敢這麼做。」

強化政治學習 避免內部分化

知情人士指出，就連非國家附屬機構人員，也在工作日被聚集起來，學習習近平意識形態，過程中還會加入自我批判及批判親西方經濟思想。部分國有企業高層會被送往北京郊區的學習中心研讀習的著作，時間從數週到三個月不等。中央電視台報導，中共中央宣傳部和教育部聯合編纂習教材給大學生使用，目標是要確保習思想「進入課堂、進入課本、進入大腦」。

另一名國有銀行員工談到，學習習思想大概在去年底開始實施，他們必須在晨會時閱讀中共第廿次全國代表大會（廿大）報告和習近平言論，「此前在我們分行裡，不會強制非黨員學習思想，但現在一視同仁，還得不時撰寫心得，我則是用ChatGPT（人工智慧聊天機器人程式）幫忙搞定。」

中共中央黨校刊物「學習時報」前副編審鄧聿文表示，「在目前的環境下，學習的頻率會對處理特定事務造成延誤。但這是不可避免的，因為綜觀整個中共黨史，政治任務總是優先於特定事項。」

報導指出，對於中國經濟陷入困境，批評指原因包括習近平為鞏固權力，以親信取代技術官僚；祭出史無前例的手段打壓科技業，造成超過一兆美元損失及大規模裁員潮。匿名北京政治學者分析，自去年起，中國在經濟和外交領域皆面臨了嚴重挑戰，「習近平並未推動任何有效的解決方式。因此，目前唯一的方法是強化政治學習，以避免內部分化。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法