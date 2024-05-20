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人類孕期驚人能量需求：相當於160碗牛肉麵

懷孕的能量消耗，科學家發現驚人數據；懷孕示意圖。（資料照）

懷孕的能量消耗，科學家發現驚人數據；懷孕示意圖。（資料照）

2024/05/20 12:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲科學家近日發表研究顯示，人類妊娠期間的能量需求遠超預期，達到約5萬卡路里，相當於160碗牛肉麵。這項研究近日發表於《科學》（Science）期刊，揭示了女性在孕期所需能量中，僅有4%儲存在胎兒組織中，剩下的96%則被母體消耗。

《紐約時報》報導，研究由莫納什大學（Monash University）的進化生物學家馬歇爾（Dustin Marshall）及其學生進行，他們發現大多數以前的估計都低估了孕期的間接能量消耗。馬歇爾指出，不同物種的能量需求差異顯著，例如冷血動物的蛇能長時間不進食，而溫血動物則需要不斷攝取能量以維持體溫。

馬歇爾和他的學生對81種物種的生殖能量消耗進行了評估，結果顯示，間接能量消耗在許多物種中超過直接能量消耗，尤其是哺乳動物，平均只有10%的能量用於胚胎發育，其餘則為母體消耗。這一發現解釋了為何哺乳動物在產後會投入大量精力照顧幼崽，因為它們在孕期已投入了巨大的能量。

研究顯示，白尾鹿（white-tailed deer）的雌鹿需要超過11萬2000卡路里來孕育一隻幼鹿，而顯微動物輪蟲（rotifers）僅需不到1萬分之1卡路里來孕育後代。此外，溫血動物的能量消耗是冷血動物的3倍。這些結果讓研究團隊驚訝不已，他們多次核對數據，確保準確無誤。

莫納什大學的研究還發現，許多物種在生育方式上的差異也會影響能量需求。例如，卵生蛇的能量消耗遠低於胎生蛇，因為卵生蛇能更快地將後代排出體外，而胎生蛇則需要長時間在體內支持胚胎發育。這些發現提供了關於不同物種生殖策略的重要線索。

馬歇爾推測，人類女性的孕期較長，因此需要更多能量。此外，這一發現也解釋了哺乳動物在產後為何會投入大量精力照顧幼崽，因為它們在孕期已經投入了大量能量。

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