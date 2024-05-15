泰國「冒犯君主罪」再添冤魂！ 28歲女權鬥士獄中絕食身亡

被控「冒犯君主罪」的泰國女權鬥士奈蒂蓬·沙內桑孔（Netiporn Sanesangkhom），在獄中絕食身亡。（取自Ｘ平台）

2024/05/15 09:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）報導，泰國一名被控「冒犯君主罪」的女權鬥士奈蒂蓬·沙內桑孔（Netiporn Sanesangkhom），在獄中絕食抗議數月後，於5月14日不幸逝世，得年28歲。這起事件引發泰國社會對「冒犯君主罪」以及司法制度的強烈質疑。

奈蒂蓬是泰國青年運動「塔魯旺」（Thaluwang，意為「粉碎王宮」）的成員，該組織主張改革泰國王室。她於今年1月26日被捕，面臨7項指控，其中包括2項「冒犯君主罪」。奈蒂蓬在被捕後第2天開始絕食抗議，要求改革泰國司法制度，包括修改惡名昭彰的「冒犯君主罪」法律，該法將批評王室定為刑事犯罪。

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泰國的「冒犯君主罪」（lese majeste）是全球最嚴格相關法律之一。根據法律援助團體「泰國人權律師」（Thai Lawyers for Human Rights）的統計，自2020年以來，約有260起案件依「冒犯君主罪」被起訴。今年早些時候，一名男子因違反該法被判處50年監禁，這是迄今為止最長的刑期。

奈蒂蓬曾於2022年與另一位「塔魯旺」成員絕食抗議64天後獲釋。此次絕食抗議的確切時間尚不清楚，但「泰國人權律師」表示，她於4月份恢復進食。由於健康狀況惡化，她被送往監獄醫院。

監獄官員表示，絕食抗議導致奈蒂蓬身體虛弱，並患有貧血，但她拒絕了監獄提供的維生素和電解質。根據泰國矯正署的聲明，奈蒂蓬於14日清晨心臟驟停，醫生搶救數小時後，將她送往附近醫院，但仍宣告不治。

改革派「前進黨」（Move Forward Party）議員魯克查諾克·斯里諾克（Rukchanok Srinork）也因「冒犯君主罪」等罪名被判處6年徒刑，目前正在保釋期間上訴。她指出，還有其他被拘留的活動人士正在絕食抗議，「要求他們的權利」。

「法院要允許多少次這樣的死亡事件發生，才會感到滿意？」她在社群媒體 X（前身為推特）上發文悼念奈蒂蓬，並質疑泰國司法制度。

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