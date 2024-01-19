史上最重刑期紀錄！ 泰男多次上網發文「批評王室」遭判刑50年

泰國前民主運動人士蒙科爾（Mongkol Thirakot）因涉犯《冒犯君主罪》，日前被泰國法院判處50年有期徒刑，創該法律有史以來最重的刑期紀錄。（資料照，美聯社）

2024/01/19 14:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名前民主運動人士蒙科爾（Mongkol Thirakot），因為在網路社群媒體上發表數十篇批評王室的文章，被指控觸犯刑法112條《冒犯君主罪》（lèse-majesté、lese majeste law）遭判刑，他對此提出上訴，不料卻在昨（18）日傳出刑期被延長至50年，一舉創下《冒犯君主罪》實施以來最重的刑罰紀錄。

綜合外媒報導，現年30歲的蒙科爾先前住在泰國北部清萊市，平時經營一間網路服飾商店。他在2021年時曾在一次要求釋放政治犯的示威活動中首次被捕，後來他在自己的臉書（Facebook）帳號上，陸續發布了27篇、內容涉及批評泰國君主制的文章，因此被指控《冒犯君主罪》。

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報導指出，蒙科爾起初遭下級刑事法庭判刑28年，他不甘提起上訴，然而上訴期間又被法院裁定另外11項罪名成立，因此他在今年1月18日被宣布刑期延長22年，總計達到50年。泰國法官稱，雖然發現被告更多冒犯君主的文章，但體諒他後續的配合行為，已經將刑期減少了1/3。

法律人權組織「泰國人權律師」（TLHR）聲明表示，蒙科爾的量刑，是誹謗王室指控史上最長的判決，因此他們會協助蒙科爾，繼續向最高法院提出上訴。另據報導指出，此前紀錄是2021年一名泰國女性安昌（Anchan），她同樣被指控侮辱泰國王室，被判處43年有期徒刑。

TLHR也指出，自2020年爆發民主示威運動後，已逾250名社運人士被控涉犯《冒犯君主罪》遭受指控。就在17日，泰國民運領袖之一、律師阿農（Arnon Nampa）的刑期又被延長4年，一共達到8年。另外，泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）2019年登基之初，該法律曾被短暫擱置，此法也是引發2020年大規模抗議活動的原因之一。

據了解，泰國刑法第112條《冒犯君主法》，將任何有關君主制的負面評論定為犯罪。這項獨特的刑法規定，禁止任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，每項控罪分開量刑，各自最高可被判處15年有期徒刑，且刑期可累計，是全球最嚴格的冒犯君主罪之一。

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ลงโทษจำคุกกระทงละ 3 ปี จำเลยให้การเป็นประโยชน์ ลดโทษลงหนึ่งในสาม รวมจำคุก 22 ปี… pic.twitter.com/6Z6xGBlLn3 — TLHR / ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน （@TLHR2014） January 18, 2024

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