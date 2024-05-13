大象打招呼方式超萌！原來是拍拍耳朵、發出低沉隆隆聲

科學家發現大象獨特的「社交密語」。（法新社資料照）

2024/05/13 12:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究顯示，當大象與朋友重逢時，牠們會透過拍打耳朵、發出低沉的隆隆聲，以及其他聲音和姿勢來互相問候。

這項研究發表於5月9日的《通訊生物學》（CommunicationsBiology）期刊，研究結果顯示，大象會刻意進行溝通，並根據其他大象的行為調整牠們的問候方式。例如，當另一頭大象已經注意到牠時，大象更有可能使用視覺上的姿勢；否則，牠們更有可能使用觸摸的方式。

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「對我來說，終於能夠理解大象如何使用牠們的身體進行交流，實在令人興奮。」該研究的第一作者、維也納大學（UniversityofVienna）的研究生埃莱烏特里（VestaEleuteri）說道：「牠們如此依賴身體語言，卻常常被忽視，這真是令人難以置信。」

研究人員認為，大象的這些動作可能代表「過來」、「走開」甚至是「聞聞我」。這些肢體語言有助於鞏固大象間的社會聯繫。研究還指出，這些看似混亂的組合實際上是有序的結構，可能反映出大象具備某種語法能力

科學家們已經知道，大象可以利用人類聽不見的低沉隆隆聲，在數公里外進行交流，而大象巨大的耳朵可以輕易地捕捉到這些聲音。此外，牠們的長鼻子具有極佳的嗅覺：大象可以透過感知來了解其他大象的年齡、親緣關係以及所屬的社會群體。此外，大像也能透過感知覺區分人類個體。然而，與人類相比，大象的視力相對較差。

埃莱烏特里指出，過去關於大象交流的研究，往往分別關注聲音和嗅覺，而較少探討這些感官如何協同作用。埃莱烏特里和她的團隊採用了不同的方法，除了記錄聲音、觸摸和與氣味相關的行為外，還計算了視覺上的姿勢，例如拍打耳朵和伸出鼻子。

他們追蹤哪些姿勢和聲音同時出現，並注意到低沉的隆隆聲經常伴隨著拍打耳朵——這是他們記錄到的最常見的問候方式。埃莱烏特里認為，這種重複出現的組合表明大象想要進行交流。大象在做手勢之前通常也會互相看著對方，這進一步強化了這個想法。

研究人員在辛巴威對一群9隻半野生大象進行了研究，他們將這些大象分開10分鐘，然後讓牠們重新聚在一起，以觀察牠們的問候方式。大象通常只會向牠們認識和喜歡的其他大象打招呼，因此，研究的第一步是弄清楚群體中哪些大象關係密切。

負責照顧大象的人員對大象的社會動態有一定的了解。為了量化這些關係，他們使用了一個代表大象友誼的指標：「最近鄰指數」。每個月兩次，保育員會觀察哪些大象彼此站得最近。最終，他們選擇了6隻關係密切的大象進行研究。

這項研究強調，大象生活在複雜的社會世界中，家族群體會分離、聚合，並隨著時間推移追蹤複雜的關係。

「牠們像人類一樣擁有漫長的壽命，可以活到70歲，而且有著相似的成長軌跡」，埃莱烏特里認為，擁有許多社會夥伴可能會促使動物發展出複雜的交流方式。

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