英國衛報：中國創立7.6萬家假購物網站 騙取歐美80萬筆個資

中國創立假購物網站，騙取歐美人士個資。圖為假范思哲（Versace）網站所出售的折價商品。（擷取自網路）

2024/05/08 18:40

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《衛報》8日獨家報導，美國和歐洲有80萬人似乎被兜售設計師品牌的假貨購物網路詐騙，這些購物網站高達7.6萬家，明顯是由中國人所經營，且以英語等多種語言發布，似乎是為了引誘購物者掏錢買假貨，但真正原因可能是為竊取敏感的個人資料。

由《衛報》、德國《時代周報》和法國《世界報》聯合開展的這項國際調查，罕見地披露了英國特許貿易標準協會（CTSI）所描述的最大假購物網站詐騙機制，該詐騙網絡共創建了7萬6000個假購物網站。3家媒體的記者和IT專家檢查的大量數據顯示，這個詐騙行動的組織嚴密、技術精湛，目前還在持續進行中。

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來自中國的程式設計師以工業規模運作，創建了數以萬計的假購物網站，提供迪奧（Dior）、耐吉、鱷魚（Lacoste）、雨果博斯（Hugo Boss）、范思哲（Versace）和普拉達（Prada）等許多知名品牌的折扣商品。

這些網站以英語、德語、法語、西班牙語、瑞典語和義大利語等多種語言發布，目的似乎是為了引誘購物者掏錢買假貨，同時交出敏感的個人資料。然而，這些網站與上述知名品牌沒有任何關係，而且在大多數情況下，消費者都說他們在付款後，並未收到任何訂購的商品。

分析顯示，第一批假購物網站似乎是在2015年創建，隨後的3年間處理了逾100萬筆訂單，並非所有付款都成功處理入賬，但分析顯示該詐騙網絡在此期間可能試圖收取高達5000萬歐元（17.4億台幣）的資金。許多購物網站已被廢棄，但其中三分之一（超過2萬2500 家）仍在營運。

到目前為止，估計有80萬人（幾乎全部來自歐洲和美國）已向這個詐騙網絡分享了他們的電子郵件，其中47萬6千人分享扣帳卡和信用卡詳細信息，包括3位數的密碼，並向這個詐騙網絡提供了自己的姓名、電話號碼、電子郵件和郵寄地址。

CTSI首席官員哈特 （Katherine Hart） 將這次行動描述為「我所見過的最大的假購物網站騙局之一」，她說：「這些人通常是組織犯罪集團的一夥，因此他們正在收集數據，並可能在以後將其用於攻擊他人，從而使消費者更容易受到網路釣魚的影響。」

軟體公司 ESET 的全球網路安全顧問摩爾 （Jake Moore） 指出，「數據是新貨幣」，這類個人資料庫對於進行監視行動的外國情報機構也可能很有價值，「更重要的是，我們必須假設中國政府有可能獲得這些數據」。

此次調查約談了49名自稱被詐騙的人。他們提供的證據顯示，這些網站並不是為了交易假貨而設立的。大多數受騙者沒有收到貨品，有些人收到了，但這些貨品與他們所訂購的不同。奇怪的是，許多嘗試購物者並沒有賠錢，不是他們的銀行阻止了付款，就是假購物網站本身沒有處理該付款。然而，所有遭詐騙的人都有個共同點：他們交出了自己的私人資料。

英國制止詐騙組織（Stop Scams UK）的政策和公關總監米勒 （Simon Miller）表示：「資料可能比銷售更有價值。如果要獲取某人的銀行卡詳細訊息，那麼這些資料對於銀行帳戶接管者來說是無價的。」

報導說，這個詐騙網似乎來自於福建省，許多IP位址可以追溯到中國，其中一些可以追溯到福建省莆田市和福州市。

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