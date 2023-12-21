中俄介選 駭侵美選舉設施盜個資

美國政府的解密報告指出，與中國、俄羅斯和伊朗有關的駭客，在去年美國期中選舉期間入侵選舉基礎設施、掃視州政府網站，並複製選民資訊。（美聯社檔案照）

2023/12/21 05:30

中國影響多場個別競選 強度更勝2020

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國司法部與國土安全部十九日聯合公布的二○二二年聯邦選舉評估解密報告顯示，儘管中國、俄羅斯、伊朗駭客去年曾試圖干預美國期中選舉，但終究未能改變投票總數或損害選舉公正性。美國國家情報首長辦公室十八日也公布文件指稱，該場選舉看到多國涉足痕跡，以及中國政府擴大影響美國政治的努力，鑑於中國在二○二二年介入美國選舉的力度升級，美國情報官員正瞭解中方是否準備在明年美國總統選舉變本加厲。

期中選舉公正性 幸未被損害

根據司法部與國土安全部的解密報告，伊、中、俄駭客連結選舉基礎設施、掃描州政府網站並複製選民資訊的例子所在多有，所幸「沒有看到任何證據表明任何所知活動，在二○二二年聯邦選舉期間阻止投票、改變選票或打斷計票或及時傳送選舉結果的能力；修改任何投票程序的技術層面；或以其他方式損害選民登記資訊或任何投票的完好性」。但報告坦言，未就外國政府影響公眾認知或左右選民觀點的相關努力加以研究。

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俄國特工一六年入侵美國民主黨電子郵件加以公布一事發生後，外國干預選舉成了美國國內選舉核心話題，當時美國官員指稱俄國為當年角逐白宮寶座的共和黨候選人川普秘密助攻。川普則反咬美國二○年總統大選發生舞弊，遭多名川普政府官員反駁。

美國國家情報首長辦公室（ODNI）十八日公布的文件，則檢視二○二二年選舉期間的外國影響力活動，發現多國涉足：俄國試圖貶損美國主政的民主黨，削弱美國人對烏克蘭的支持並破壞選舉信心；中國試圖影響個別競選，不分政黨，重點在是否反中，曾是一九八九年中國民主運動學生領袖並為此入獄的民主黨人熊焱二一年宣布競選美國聯邦眾議院長島席位後尤遭對付；伊朗則從事秘密行動，旨在利用美國的社會分歧。

ODNI報告指出，中國領導人認定美國國會是「反中活動的場所」與行動目標，但未授權「全面」行動以免曝光導致後果；惟儘管中方二二年干預比二○年加劇，「他們不覺得現任政府會像他們在二○年擔心的那樣，進行嚴厲的報復」。

中國恐變本加厲 或改變模式

美國網路司令部司令兼國家安全局局長中曾根本月接受訪問時，指出他領導的這兩個機構關切「中國在二○二四年扮演的角色為何」，當中一個重大的問題是，中國是否會變本加厲或是改變模式，「他們會如何干預，是俄羅斯模式還是二二年模式？或者是我們從未見過的模式？」

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